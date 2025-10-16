75ME pour Nico Williams, l'offre ne vient pas du PSG

ICONSPORT_272867_0011

16 oct.
Malgré sa prolongation avec Bilbao et son début de saison en dents de scie, Nico Williams reste extrêmement convoité. Un temps cité dans le viseur du PSG, l’ailier espagnol pourrait faire l’objet d’un gros transfert cet été.
Depuis son explosion sous les couleurs de l’Espagne à l’Euro 2024, Nico Williams est l’un des ailiers les plus courtisés au monde. Il y a deux ans, Chelsea, le Barça ou encore le Paris Saint-Germain avaient fait leur maximum pour tenter de signer l’ailier gauche de 23 ans… sans succès. L’été dernier, c’est surtout le Barça qui était bouillant pour faire venir Nico Williams et cette fois, l’accord était très proche. Mais contre toute attente, l’ami de Lamine Yamal a finalement prolongé jusqu’en 2035 en faveur de l’Athletic Bilbao.
Cela ne signifie pas pour autant que son avenir est certain à moyen terme. La preuve, le site Fichajes avance qu’un départ l’été prochain n’est pas à exclure. Mais cette fois, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ne devraient pas se manifester, lassés des échecs lors des périodes de mercato précédentes. A en croire le média espagnol, c’est maintenant du côté de la Premier League qu’il faut se tourner pour Nico Williams. Pas rassasié après un mercato délirant en 2025, Liverpool aimerait mettre le grappin sur l’ailier espagnol.
N. Williams Arthuer

N. Williams Arthuer

SpainEspagne Âge 23 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs8
Buts2
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs4
Buts1
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Les Reds ne sont toutefois pas d’accord pour lever la clause libératoire du joueur, laquelle s’élève à 90 millions d’euros depuis sa prolongation jusqu’en 2035 en faveur de l’Athletic Club. Les dirigeants de Liverpool aimeraient négocier un transfert un peu plus raisonnable et pourraient signer un chèque de 75 millions d’euros pour celui qui totalise 1 but et 2 passes décisives depuis le début de la saison en Liga. Reste à voir si cette fois sera la bonne pour un départ de Nico Williams ou si une fois de plus, l’ailier gauche de la Roja jurera fidélité à son club formateur.
1
Derniers commentaires

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, tant que tu seras d'accord pour être ma toupie je jouerai avec toi, pas de problème.

Le PSG obligé d'exploser sa grille salariale pour Dembélé

Kennyny le soit disant Lyonnais 😂

Endrick attend une réponse, ça sent bon pour l’OM

Vivement que notre bon championnat reprend On en a marre de la petite Kenny qui squatte tous nos articles avec ses comptes en bois Il est tres frivole avec son compte de soit disant Lyonnaise 🤣 3 bons matchs a regarder - PSG STRASBOURG ( une equipe de nul SOIT DISANT depuis notre victoire la bas ) - Nice-Lyon ( Ca va etre chaud et plutôt équilibré) Biensur sur le meilleur club de France, samedi soir contre le club ami et le + ancien de notre championnat ( meme si historiquement Rennes fut avant )

Le PSG obligé d'exploser sa grille salariale pour Dembélé

je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir mieux, ce qui serait justifié par son statut, je dis qu'aucun club ne peut se permettre de proposer un salaire "à n'importe quel prix"

Fabian Ruiz au Real Madrid, le PSG éclate de rire

Ils prennent leurs rêves pour la réalité encore une fois ces journalistes. Dans quel monde un titulaire indiscutable des vainqueurs de la LDC et de l'Euro pourrait être échangé avec un mec qui a joué 0 minute cette saison pour son club.

