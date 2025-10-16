ICONSPORT_273039_0078

PSG : Ndjantou refuse une offre très sexy

PSG16 oct. , 10:00
parCorentin Facy
0
Quentin Ndjantou est l’une des très belles surprises de ce début de saison au PSG. L’ailier gauche de 18 ans a profité des nombreuses absences pour marquer des points aux yeux de son entraîneur Luis Enrique.
Avec deux matchs de Ligue 1 et un match de Ligue des Champions au compteur cette saison, Quentin Ndjantou peut se féliciter d’avoir saisi sa chance avec les professionnels du Paris Saint-Germain. Profitant des absences de Doué, Dembélé ou encore Barcola ces dernières semaines, l’attaquant de 18 ans a été lancé dans le grand bain par Luis Enrique. Le natif d’Arpajon a saisi cette opportunité et a marqué de gros points dans l’esprit de son entraîneur, qui compte à présent sur lui pour le reste de la saison. Une réelle satisfaction pour le joueur, lequel peut être heureux du choix qu’il a effectué lors du dernier mercato.
Et pour cause, alors que son avenir semblait être bouché du côté du Paris Saint-Germain, Quentin Ndjantou a eu l’occasion de quitter le club parisien. L’Ajax Amsterdam est venu aux renseignements selon L’Equipe. La formation néerlandaise a sorti le grand jeu pour convaincre Ndjantou, lui promettant notamment un accès rapide à l’équipe première, du temps de jeu avec les pros en championnat mais aussi en Ligue des Champions. Une offre tentante à accepter pour un joueur qui n’avait pas encore eu sa chance avec les professionnels au Paris Saint-Germain.

Ndjantou a refusé l'Ajax cet été

Mais comme le raconte le quotidien national, Quentin Ndjantou a finalement pris la décision de rester dans la capitale, insistant sur son envie de signer pro chez le champion d’Europe. Un choix gagnant puisque le Titi parisien a paraphé son premier bail professionnel en faveur du PSG en juillet dernier. Lié aux Bleu et Rouge jusqu’en juin 2028, Quentin Ndjantou souhaite maintenant continuer sa progression en espérant conserver un temps de jeu correct en Ligue 1 malgré les nombreux retours de blessure. Un challenge de taille pour l’international U19 de l’équipe de France.
0
Derniers commentaires

Julian Alvarez au PSG en janvier, il fait le forcing

Pourquoi pas, si Ramos venait à trouver une porte de sortie, il pourrait très bien ajouter quelque chose au PSG

OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Ah ZgegRoi, tu crois qu'avoir gagné 1 match 1 à 0 sur une erreur grossière du gardien qui est en plus le seul tir cadré du match de l'OM en ayant eu 31% de possession face à une équipe décimée du PSG fait de l'OM un cador? 🤣😂🤣 Et c'est toi qui dit que les autres racontent des âneries en ayant appris ce sport dans leur canapé avec une bière? 🤣😂🤣 T'es le Roi des Zgeg mon pauvre...

OL : Kluivert « recruté pour son nom », carnage à Lyon

Tout le monde a oublié Ghezzal comme recrue ?

Ça frise le ridicule, l’OM a fait un braquage à 26ME

Je l'avais dit, UNE DOUILLE D'ANTHOLOGIE on leur a mis. :e KARMA l'a frappe biennnnnnn comme il faut !

OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Ton autre niveau, on l a vu avec la soit disante équipe B a + de 500 Millions Va raconter tes âneries sur tes articles avec les même incultes que toi et qui ont appris ce sport sur un canapé avec une bière

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

