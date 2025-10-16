PSG : Ndjantou refuse une offre très sexy

Quentin Ndjantou est l’une des très belles surprises de ce début de saison au PSG. L’ailier gauche de 18 ans a profité des nombreuses absences pour marquer des points aux yeux de son entraîneur Luis Enrique.

Avec deux matchs de Ligue 1 et un match de Ligue des Champions au compteur cette saison, Quentin Ndjantou peut se féliciter d’avoir saisi sa chance avec les professionnels du Paris Saint-Germain . Profitant des absences de Doué, Dembélé ou encore Barcola ces dernières semaines, l’attaquant de 18 ans a été lancé dans le grand bain par Luis Enrique. Le natif d’Arpajon a saisi cette opportunité et a marqué de gros points dans l’esprit de son entraîneur, qui compte à présent sur lui pour le reste de la saison. Une réelle satisfaction pour le joueur, lequel peut être heureux du choix qu’il a effectué lors du dernier mercato.

Et pour cause, alors que son avenir semblait être bouché du côté du Paris Saint-Germain, Quentin Ndjantou a eu l’occasion de quitter le club parisien. L’Ajax Amsterdam est venu aux renseignements selon L’Equipe. La formation néerlandaise a sorti le grand jeu pour convaincre Ndjantou, lui promettant notamment un accès rapide à l’équipe première, du temps de jeu avec les pros en championnat mais aussi en Ligue des Champions. Une offre tentante à accepter pour un joueur qui n’avait pas encore eu sa chance avec les professionnels au Paris Saint-Germain.

Ndjantou a refusé l'Ajax cet été

Mais comme le raconte le quotidien national, Quentin Ndjantou a finalement pris la décision de rester dans la capitale, insistant sur son envie de signer pro chez le champion d’Europe. Un choix gagnant puisque le Titi parisien a paraphé son premier bail professionnel en faveur du PSG en juillet dernier. Lié aux Bleu et Rouge jusqu’en juin 2028, Quentin Ndjantou souhaite maintenant continuer sa progression en espérant conserver un temps de jeu correct en Ligue 1 malgré les nombreux retours de blessure. Un challenge de taille pour l’international U19 de l’équipe de France.