Trois buts en pro, ce phénomène vaut déjà 100 millions d'euros

Ne lui demande pas de réfléchir a notre handicapé
Vous n'avez que ca a la bouche pour trouver des excuses....equipe bis....heureusement votre coach ne pense pas comme ca.
Bah lui repond pas alors troudballe
Qu'ils sont laids et tout petits, ces soit-disant stars du football.
Ce n'est pas parce que Lopes est le meilleur joueur de Nantes que c'est le meilleur gardien de L1, et une chute de niveau de plusieurs années ne s'appelle pas un trou d'air. À l'inverse, on peut parler d'embellie.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
🔴 Internal price tag from RB Leipzig for Yan Diomande: €100m! And rising. An impressive start from Diomande in Leipzig, which immediately led to his international debut for the Ivory Coast. 🇨🇮 The winger joined Leipzig from Leganés for €20m and has no release clause in his