Trois buts en pro, ce phénomène vaut déjà 100 millions d'euros

Mercato18 oct. , 14:00
parCorentin Facy
Recrue phare du RB Leipzig en provenance de Leganès cet été pour 20 millions d’euros, Yan Diomandé vaut déjà cinq fois ce prix selon son club.
Convaincu par l’énorme potentiel du joueur, le RB Leipzig n’a pas hésité à poser 20 millions d’euros sur la table pour recruter le jeune prodige ivoirien Yan Diomande cet été. Après une bonne saison en Espagne du côté de Leganès, le joueur né à Abidjan a rejoint le club allemand pour 20 millions d’euros. Un investissement important de la part du RB Leipzig pour un ailier aux statistiques encore très faibles (3 buts en pros). Le début de saison de Yan Diomandé ne répond pas encore à toutes les attentes avec seulement une petite passe décisive.
Pas encore décisif en championnat, Diomandé est pourtant un diamant brut aux yeux de ses dirigeants, qui voient très grand pour son avenir. Et pour preuve, le journaliste Philipp Hinze de Sky Sports a révélé une information très étonnante, confiant que le RB Leipzig avait fixé le prix de son ailier de 20 ans… à 100 millions d’euros. Plusieurs très grands clubs européens seraient d’ailleurs intéressés par son profil. Au point de poser une telle somme sur la table ? Il faudra sans doute que Yan Diomandé en montre davantage pour que des tops clubs européens tels que Chelsea, Manchester United, le FC Barcelone ou encore le PSG soient prêts à investir autant sur le joueur de 18 ans.
Ce qui n’empêche pas le RB Leipzig de viser une vente énorme en espérant même battre le record de la plus grosse vente du club, détenue jusqu’à présent par Josko Garvdiol avec son départ pour Manchester City en 2023-2024 pour la somme énorme de 90 millions d’euros. Plus récemment (cet été), le RB Leipzig a récupéré 77 millions d’euros pour le transfert de Benjamin Sesko à Manchester United. Le club allemand sait donc y faire et a sans doute de bonnes raisons de valoriser son attaquant ivoirien à un tel prix malgré ses statistiques faméliques.
