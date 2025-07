250 ME pour Cole Palmer, le PSG a tranché

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Eblouissant à la Coupe du monde des clubs, Cole Palmer a une cote d’enfer sur le mercato. Le PSG a été cité comme un prétendant de l’international anglais, mais c’est Manchester City qui s’apprête à passer à l’offensive.

Elu meilleur joueur du tournoi à la Coupe du monde des clubs, Cole Palmer s’impose comme l’une des références à son poste. Le milieu offensif de Chelsea est logiquement très courtisé et ces dernières semaines, son nom a notamment été associé au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale ne serait pas contre l’arrivée d’un joueur polyvalent pour renforcer son secteur offensif et ainsi offrir de la concurrence à Désiré Doué, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ou encore Khvicha Kvaratskhelia. Mais selon les informations du site Fichajes, le PSG n’est pas le club le plus chaud sur Cole Palmer.

Le média espagnol affirme que c’est Manchester City qui est actuellement à la manoeuvre dans ce dossier pour tenter de faire revenir son ancien joueur. Vendu pour 47 millions d’euros il y a deux ans par le club citizen, Cole Palmer laisse d’immenses regrets à Pep Guardiola à tel point que le technicien catalan souhaite à présent le faire revenir. Et pour rendre possible cette opération, Manchester City est prêt à envoyer du lourd puisque le média affirme qu’après une première offre refusée à 170 millions d’euros, Manchester City est prêt à envoyer 250 millions d’euros pour s’attacher les services de Cole Palmer.

Manchester City propose 250 ME pour Cole Palmer

Du côté de Chelsea, on ne restera évidemment pas insensible à une telle offre, mais l’objectif d’Enzo Maresca est bien sûr de conserver son atout phare, d’autant que le milieu offensif anglais est sous contrat avec les Blues jusqu’en 2033. Reste maintenant à voir comment ce dossier évoluera et si Chelsea ouvrira la porte à un départ de Cole Palmer pour récupérer un gros chèque. Du côté de Manchester City, on peut légitimement penser que cette offre à 250 millions d’euros sera la dernière et qu’il ne sera pas envisagé de surenchérir. Outre-Manche, ce dossier n’a en tout cas pas fini de faire parler.