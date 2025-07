La Ligue 1 c’est l’Arabie Saoudite, Cole Palmer zappe le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Elu meilleur joueur du Mondial des clubs, Cole Palmer a subitement changé de statut. Le milieu offensif de Chelsea fait partie de ces stars annoncées dans le viseur des plus grands clubs comme le Paris Saint-Germain. Mais le club de la capitale n'a que très peu de chances de l'attirer.

Pep Guardiola doit encore s'en mordre les doigts. Jusqu'à l'été 2023, l'Espagnol contribuait au développement de Cole Palmer à Manchester City. Mais le manager mancunien n'avait pas pu empêcher le départ de son milieu offensif en manque de temps de jeu. Deux ans plus tard, le maître à jouer de Chelsea fait partie des meilleurs joueurs au monde, lui qui vient de remporter le Mondial des clubs et le titre de MVP de la compétition.

Il n'en fallait pas plus pour que l'international anglais soit associé aux plus grands clubs comme le Paris Saint-Germain . Mais pour l'ancien Blue Terry Phelan, Cole Palmer n'a rien à faire en Ligue 1. « Pourquoi tu irais au PSG ? Tu jouerais dans un championnat qui n'a rien à voir avec la Premier League. Tu veux jouer dans le meilleur championnat au monde. Ce n'est qu'un jeune garçon , a réagi l'Irlandais contacté par Goal. Est-ce qu'il a besoin d'argent ? Cela reviendrait à dire "va en Arabie Saoudite". »

La Ligue des agriculteurs...

« Je ne veux pas manquer de respect à la Ligue 1, mais tu veux jouer contre les meilleurs joueurs au monde à un jeune âge. Tu veux affronter les meilleures équipes , a argumenté le consultant. Si tu te retournes et que tu dis Barcelone, là c'est différent. Ou bien le Bayern Munich, oui. Sans vouloir manquer de respect au PSG, c'est la meilleure équipe d'Europe parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, mais au fond de nous, on veut jouer contre des adversaires de très haut niveau et contre les meilleurs joueurs. Il l'a montré. » A priori, Cole Palmer n'a pas prévu de bouger dans l'immédiat.