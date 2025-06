17 buts en Ligue 2, Nantes et Lens s'affrontent ‍!

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Auteur de 17 buts en Ligue 2 cette saison, Timothé Nkada a de fortes chances de découvrir la Ligue 1. Le buteur français de 25 ans attise les convoitise de Nantes et de Lens lors de ce mercato estival.

A la recherche de renforts offensifs lors de ce mercato, Nantes et Lens risquent de se croiser sur plusieurs pistes cet été. A en croire les informations du site Africa Foot, les deux clubs de Ligue 1 ont déjà une piste en commun. Elle mène à Timothé Nkada, avant-centre de 25 ans qui a brillé en Ligue 2 sous les couleurs de Rodez cette saison. Avec ses 17 buts, l’attaquant né à Lille a tapé dans l’oeil de plusieurs écuries du haut de tableau de Ligue 2 mais a également fait forte impression au sein de l’élite. Lens et Nantes, qui cherchent pour des raisons différentes au moins un attaquant cet été, ont par conséquent manifesté leur intérêt.

Nantes et Lens craquent pour Timothé Nkada

📸 Timothé Nkada avec son trophée UNFP de membre de l’équipe type de l’année en Ligue 2. 💫🇨🇲 pic.twitter.com/7DTOMDJ1hL — AllezLesLions (@AllezLesLions) May 14, 2025

Pour les Canaris, l’enjeu est d’anticiper un potentiel départ de Matthis Abline, excellent cette saison et qui est notamment courtisé par l’Olympique de Marseille et le LOSC. Du côté de Lens, le nouvel entraîneur Pierre Sage aura à coeur de renforcer un secteur offensif clairement défaillant en 2024-2025, avec la nécessité de recruter un avant-centre prolifique. A en croire le média, Rodez n’a toutefois pas l’intention de brader son joueur sous contrat jusqu’en 2027 et devrait réclamer au moins 5 millions d’euros pour le laisser partir. Une somme importante mais à priori dans les cordes de Lens et de Nantes. Il ne reste plus qu’à voir qui s’alignera sur les exigences du club de Ligue 2 et quelle sera la préférence de Timothé Nkada dans les semaines à venir. La bataille est en tout cas lancée entre les Canaris et les Sang et Or dans le dossier de ce buteur prometteur et efficace.