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Cristiano Ronaldo bientôt à 1 000 buts

Arabie Saoudite
parAlexis Rose
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Buteur à trois reprises ce jeudi soir avec Al-Nassr contre Al-Kholood (5-3), Cristiano Ronaldo continue de se rapprocher de la barre des 1 000 buts.
Cristiano Ronaldo continue d’écrire sa légende. Ce jeudi soir, l’attaquant portugais a signé un triplé contre Al-Kholood (5-3) dans le championnat saoudien. Sous le maillot de son club d’Al-Nassr, l’attaquant de 41 ans a marqué sur deux caviars de son compatriote João Félix (66e, 72e) avant d’être à la conclusion d’un caviar de Sadio Mané (81e).
Par conséquent, CR7 en est désormais à 984 réalisations en carrière. Le Portugais n’est donc plus qu’à 16 buts d’atteindre la barre mythique des 1 000 buts en carrière. Des statistiques qu’il pourrait améliorer lors de la prochaine trêve internationale, sachant que Jorge Jesus lui a envoyé une pré-convocation pour les prochains matchs du Portugal malgré les brouilles de la dernière période internationale.

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