Cristiano Ronaldo bientôt à 1 000 buts

Nartey ou Merah ? pour jouer qu'avec des milieux défensifs ?
Oui il faut mettre en avant les pépites régionales, plus rien à se mettre sous la dent depuis le départ de légende Maxime Lopez
La vérité n'est jamais bonne à accepter.
Il n’a pas sa place à Paris c’est pas le style de la maison,c’est pas pour autre raison
je trouve nartey plus interessant que merah ..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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🔴🔴🔴 LE TRIPLÉ DE CRISTIANO RONALDO !!!!!!!!!!!!!!!!! DEPUIS MAI 2024 IL N'EN AVAIT PAS MIS !!! ENFIN !!!!!!!!!! 984 BUTS EN CARRIERE (Zack Nani)