ICONSPORT_370163_0419 Deschamps

Didier Deschamps à la Juventus, c'est validé

Serie A
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Libre de tout contrat depuis son départ de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps pourrait rebondir à la Juventus. Une très bonne idée d’après Eric Di Meco.
Didier Deschamps va-t-il reprendre du service après avoir passé plus d’une décennie à la tête de l’équipe de France ? C’est en tout cas la volonté de l’ancien sélectionneur des Bleus, qui n’a plus entraîné un club au quotidien depuis son passage à l’OM entre 2009 et 2012. Mais si DD décide de repartir pour un nouveau challenge dans un avenir plus ou moins proche, ce ne sera pas pour n’importe quel projet, il voudra forcément récupérer le banc d’un grand club européen.
Comme celui de la Juventus ? Ces dernières heures, des rumeurs annoncent en tout cas que Deschamps est dans le viseur de la Juve pour remplacer Luciano Spalletti. Suite à un début de saison compliqué, avec une huitième place en Serie A, le club de Turin aurait même pris des premiers renseignements sur DD, selon la presse italienne. Ce potentiel come-back, sachant que DD a déjà joué (1994-1999) et entraîné (2006-07) la Vieille Dame, est validé par Eric Di Meco, pour qui Deschamps a tout pour devenir une légende à Turin.

« Il a déjà une place particulière dans le coeur des supporters »

Lire aussi

La Juventus contacte Didier Deschamps en urgenceLa Juventus contacte Didier Deschamps en urgence
« Je verrai bien Didier à la Juve. Ce club l'a profondément marqué au niveau de sa culture tactique. Il s’est inspiré de cette culture italienne pendant sa carrière de joueur mais aussi en tant qu’entraîneur. La Juve est l’un des plus grands clubs du monde, et s’il retourne là-bas et qu’il refait gagner Turin après tant d’années compliquées, ce serait beau. C’est le club italien qui a le plus de supporters dans le monde. Si Deschamps refait gagner ce club-là, il deviendrait un dieu vivant. Il a déjà une place particulière dans le coeur des supporters, mais s’il revient et qu’il gagne, il changerait encore de statut », a lancé le consultant de RMC, qui sait que Deschamps arriverait en terrain conquis à la Juve, surtout qu'il y retrouverait des joueurs qu’il apprécie comme Randal Kolo Muani.
Articles Recommandés
ICONSPORT_377714_0001
Ligue 1

TV : Le Havre - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 3
Ligue 3

L3 : Programme TV et résultats de la 11e journée

cristiano ronaldo un record mais zero titre en arabie saoudite iconsport 265588 0009 397694
Arabie Saoudite

Cristiano Ronaldo bientôt à 1 000 buts

ICONSPORT_374091_0311 Gusto
Mercato

110 millions d’euros volés par deux Français, Chelsea enrage

Fil Info

TV : Le Havre - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
L3 : Programme TV et résultats de la 11e journée
Cristiano Ronaldo bientôt à 1 000 buts
110 millions d’euros volés par deux Français, Chelsea enrage
Le Ballon d’Or fait face à un scandale sexiste
Luis Enrique conteste le classement du Ballon d'Or
L’OM renvoyé en bas du classement, c'est dur
Le Real Madrid a trouvé mieux qu’Olise pour 2027
Au moins 30 ME, le PSG fait payer le Barça

Derniers commentaires

OL : Nartey ou Merah, les surprenants candidats au départ

Nartey ou Merah ? pour jouer qu'avec des milieux défensifs ?

Paixao, sa femme provoque son départ de l’OM

Oui il faut mettre en avant les pépites régionales, plus rien à se mettre sous la dent depuis le départ de légende Maxime Lopez

Aux côtés de Mbappé, la France défie la Chine

La vérité n'est jamais bonne à accepter.

Cherki au Real dès janvier, Manchester City tremble

Il n’a pas sa place à Paris c’est pas le style de la maison,c’est pas pour autre raison

OL : Nartey ou Merah, les surprenants candidats au départ

je trouve nartey plus interessant que merah ..

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1785211697
2Rennes logo
Rennes
16851218144
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

Loading