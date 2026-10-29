Didier Deschamps à la Juventus, c'est validé

Libre de tout contrat depuis son départ de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps pourrait rebondir à la Juventus. Une très bonne idée d’après Eric Di Meco.

Didier Deschamps va-t-il reprendre du service après avoir passé plus d’une décennie à la tête de l’équipe de France ? C’est en tout cas la volonté de l’ancien sélectionneur des Bleus, qui n’a plus entraîné un club au quotidien depuis son passage à l’OM entre 2009 et 2012. Mais si DD décide de repartir pour un nouveau challenge dans un avenir plus ou moins proche, ce ne sera pas pour n’importe quel projet, il voudra forcément récupérer le banc d’un grand club européen.

Comme celui de la Juventus ? Ces dernières heures, des rumeurs annoncent en tout cas que Deschamps est dans le viseur de la Juve pour remplacer Luciano Spalletti. Suite à un début de saison compliqué, avec une huitième place en Serie A, le club de Turin aurait même pris des premiers renseignements sur DD, selon la presse italienne. Ce potentiel come-back, sachant que DD a déjà joué (1994-1999) et entraîné (2006-07) la Vieille Dame, est validé par Eric Di Meco, pour qui Deschamps a tout pour devenir une légende à Turin.

« Il a déjà une place particulière dans le coeur des supporters »

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