100 millions d'euros pour Haaland, le Barça est prévenu

Joan Laporta rêve de faire venir Erling Haaland au FC Barcelone l’été prochain. Le club catalan connaît le prix à payer pour recruter l’international norvégien de Manchester City.

Plutôt discret sur le marché des transferts cet été, le FC Barcelone a bien l’intention de frapper fort dans un an pour renforcer son effectif et vendre du rêve aux supporters. Le champion d’Espagne en titre n’a de toute façon pas le choix puisque l’enjeu majeur du prochain mercato sera de compenser le départ de Robert Lewandowski, lequel arrive en fin de contrat. Or de question pour Joan Laporta de prendre un risque ou de miser sur un jeune joueur inexpérimenté pour succéder au Polonais.

Haaland disponible à un prix correct ?

L’idée est clairement de faire venir une grande star aux épaules suffisamment larges pour accepter la comparaison avec Lewandowski. Comme indiqué par ailleurs, c’est Erling Haaland qui est la priorité du Barça. Et selon le site Fichajes, le transfert du Norvégien n’est pas si impossible car les demandes de Manchester City ne sont pas délirantes. Le média espagnol affirme que le club anglais ne réclame -que- 100 millions d’euros pour son buteur de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2034.

L’été prochain, Erling Haaland aura bouclé sa quatrième saison pleine à Manchester City et Pep Guardiola ne souhaite pas le retenir coûte que coûte en fixant un prix démesuré. Une aubaine pour Barcelone, qui y voit l’opportunité de recruter le successeur idéal de Robert Lewandowski à un prix correct. Le média ajoute que le directeur sportif catalan Deco étudie aussi d’autres options, mais juge le dossier Erling Haaland réalisable pour les finances du Barça. De quoi susciter un énorme engouement en Catalogne, où l’on se met à rêver d’une association entre l'ancien attaquant du Borussia Dortmund, Pedri, Raphinha et Lamine Yamal dès la saison prochaine.