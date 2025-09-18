ICONSPORT_255403_0007
Erling Haaland

100 millions d'euros pour Haaland, le Barça est prévenu

Mercato18 sept. , 13:00
parCorentin Facy
Joan Laporta rêve de faire venir Erling Haaland au FC Barcelone l’été prochain. Le club catalan connaît le prix à payer pour recruter l’international norvégien de Manchester City.
Plutôt discret sur le marché des transferts cet été, le FC Barcelone a bien l’intention de frapper fort dans un an pour renforcer son effectif et vendre du rêve aux supporters. Le champion d’Espagne en titre n’a de toute façon pas le choix puisque l’enjeu majeur du prochain mercato sera de compenser le départ de Robert Lewandowski, lequel arrive en fin de contrat. Or de question pour Joan Laporta de prendre un risque ou de miser sur un jeune joueur inexpérimenté pour succéder au Polonais.

Haaland disponible à un prix correct ?

L’idée est clairement de faire venir une grande star aux épaules suffisamment larges pour accepter la comparaison avec Lewandowski. Comme indiqué par ailleurs, c’est Erling Haaland qui est la priorité du Barça. Et selon le site Fichajes, le transfert du Norvégien n’est pas si impossible car les demandes de Manchester City ne sont pas délirantes. Le média espagnol affirme que le club anglais ne réclame -que- 100 millions d’euros pour son buteur de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2034.
L’été prochain, Erling Haaland aura bouclé sa quatrième saison pleine à Manchester City et Pep Guardiola ne souhaite pas le retenir coûte que coûte en fixant un prix démesuré. Une aubaine pour Barcelone, qui y voit l’opportunité de recruter le successeur idéal de Robert Lewandowski à un prix correct. Le média ajoute que le directeur sportif catalan Deco étudie aussi d’autres options, mais juge le dossier Erling Haaland réalisable pour les finances du Barça. De quoi susciter un énorme engouement en Catalogne, où l’on se met à rêver d’une association entre l'ancien attaquant du Borussia Dortmund, Pedri, Raphinha et Lamine Yamal dès la saison prochaine.
Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca suscite une vive inquiétude

Je parlais des trois premiers cités ils sont dans le groupe depuis le début de saison avec des blessures ou pas .

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Ton incapacité à prouver tes dires est une preuve suffisante de ton inculture et de ton orgueil très mal placé, Maitre Capello, là. Rires.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Rires. Ta mégalomanie est tordante, et tes tentatives grossières de troll encore plus. Continue, le patient anglais là, rires.

Une défaite honteuse, ce Marseillais défonce l'OM

15 tirs sans compter les centres et corner qui n'ont mené à aucun tir. Même la presse espagnole a vanté le fait que l'OM n'a pas cessé d'être offensif. Il n'y a qu'à France où l'on aime chercher la petite bête et tout justifier.

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

non il dit les termes soit elle est incompetente ou malhonnete ca ne veut pas dire que c'est de la triche parle pas de dico quand la derniere fois que tu en a ouvert un c'etait ya un bail

