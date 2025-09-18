100 millions d'euros pour Haaland, le Barça est prévenu

Je parlais des trois premiers cités ils sont dans le groupe depuis le début de saison avec des blessures ou pas .
Ton incapacité à prouver tes dires est une preuve suffisante de ton inculture et de ton orgueil très mal placé, Maitre Capello, là. Rires.
Rires. Ta mégalomanie est tordante, et tes tentatives grossières de troll encore plus. Continue, le patient anglais là, rires.
15 tirs sans compter les centres et corner qui n'ont mené à aucun tir. Même la presse espagnole a vanté le fait que l'OM n'a pas cessé d'être offensif. Il n'y a qu'à France où l'on aime chercher la petite bête et tout justifier.
non il dit les termes soit elle est incompetente ou malhonnete ca ne veut pas dire que c'est de la triche parle pas de dico quand la derniere fois que tu en a ouvert un c'etait ya un bail
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
#OnThisDay in 2022, we signed boyhood blue, Erling Haaland 🙌