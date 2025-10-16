0 minute en Ligue 1, il fait saliver la Premier League

Le jeune Yanis Benchaouch brille actuellement au Chili avec le Maroc, et un club anglais a déjà dégaine pour le faire venir dès cet hiver. L'AS Monaco est prévenue.

La Coupe du monde U20 qui se déroule actuellement en Amérique du Sud, est un vivier qui met en lumière des jeunes joueurs qui ont encore du mal à s’imposer dans les plus grands championnats. Les scouts se sont tous donnés rendez-vous au Chili et les regards se tournent souvent vers les réservoirs de la France, mais aussi du Maroc. Les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour la finale avec leur victoire aux tirs au but face aux jeunes Bleus, et le pays maghrébin a démontré que ses jeunes étaient pétris de talent.

Son gardien Yanis Benchaouch fait notamment saliver Aston Villa, qui a déjà pris contact avec l’entourage du portier marocain selon Africa Foot. La formation de Birmingham ne rigole pas, et souhaite savoir auprès du joueur si un transfert dès le mercato du mois de janvier avait des chances d’aboutir. Même si le club anglais ne fait pas les choses dans l’ordre, il faudra ensuite convaincre Monaco de lâcher Yanis Benchaouch, sur lequel le club de la Principauté compte sur l’avenir.

Benchaouch victorieux de la Gambardella en 2023

Pour le moment, le gardien marocain n’a fait qu’une apparition dans le groupe, pour un match de Ligue des Champions à Bruges, sans disputer la moindre minute chez les pros. Arrivé au club en 2021 en provenance de Trélissac, le gardien de 19 ans possède déjà un petit palmarès puisqu’il a remporté la Coupe Gambardella en 2023.

Sa valeur marchande reste très faible sur les sites spécialisés, mais c’est surtout le potentiel énorme qui entrera en ligne de compte en cas de transfert. Aston Villa se cherche un gardien pour seconder Emiliano Martinez, annoncé partant tout l’été mais qui est finalement resté chez les Villans. L’Argentin devrait toutefois s’en aller en fin de saison, alors que Marco Bizot a été recruté en provenance de Brest pendant le dernier mercato. Derrière, Aston Villa a décidé de préparer l’avenir avec James Wright, jeune gardien arrivé de Manchester City. Mais les clubs anglais ont des moyens et des ambitions, et ont ciblé Yanis Benchaouch.