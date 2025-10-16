ICONSPORT_271082_0248

0 minute en Ligue 1, il fait saliver la Premier League

Mercato16 oct. , 10:40
parGuillaume Conte
0
Le jeune Yanis Benchaouch brille actuellement au Chili avec le Maroc, et un club anglais a déjà dégaine pour le faire venir dès cet hiver. L'AS Monaco est prévenue.
La Coupe du monde U20 qui se déroule actuellement en Amérique du Sud, est un vivier qui met en lumière des jeunes joueurs qui ont encore du mal à s’imposer dans les plus grands championnats. Les scouts se sont tous donnés rendez-vous au Chili et les regards se tournent souvent vers les réservoirs de la France, mais aussi du Maroc. Les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour la finale avec leur victoire aux tirs au but face aux jeunes Bleus, et le pays maghrébin a démontré que ses jeunes étaient pétris de talent.
Son gardien Yanis Benchaouch fait notamment saliver Aston Villa, qui a déjà pris contact avec l’entourage du portier marocain selon Africa Foot. La formation de Birmingham ne rigole pas, et souhaite savoir auprès du joueur si un transfert dès le mercato du mois de janvier avait des chances d’aboutir. Même si le club anglais ne fait pas les choses dans l’ordre, il faudra ensuite convaincre Monaco de lâcher Yanis Benchaouch, sur lequel le club de la Principauté compte sur l’avenir.
ICONSPORT_173781_0208
Benchaouch victorieux de la Gambardella en 2023
Pour le moment, le gardien marocain n’a fait qu’une apparition dans le groupe, pour un match de Ligue des Champions à Bruges, sans disputer la moindre minute chez les pros. Arrivé au club en 2021 en provenance de Trélissac, le gardien de 19 ans possède déjà un petit palmarès puisqu’il a remporté la Coupe Gambardella en 2023.
Sa valeur marchande reste très faible sur les sites spécialisés, mais c’est surtout le potentiel énorme qui entrera en ligne de compte en cas de transfert. Aston Villa se cherche un gardien pour seconder Emiliano Martinez, annoncé partant tout l’été mais qui est finalement resté chez les Villans. L’Argentin devrait toutefois s’en aller en fin de saison, alors que Marco Bizot a été recruté en provenance de Brest pendant le dernier mercato. Derrière, Aston Villa a décidé de préparer l’avenir avec James Wright, jeune gardien arrivé de Manchester City. Mais les clubs anglais ont des moyens et des ambitions, et ont ciblé Yanis Benchaouch.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271463_0140
Equipe de France

TV : Ligue1+ s'énerve et fait une offre à Zack Nani

ICONSPORT_272612_0192
OL

OL : Kluivert « recruté pour son nom », carnage à Lyon

ICONSPORT_272416_0139
OM

OM : Longoria a refusé un buteur à 50ME cet été

ICONSPORT_273399_0048
PSG

Julian Alvarez au PSG en janvier, il fait le forcing

Nathaniel Brown
Liga

Le Real flashe sur la nouvelle pépite allemande

Fil Info

13:00
TV : Ligue1+ s'énerve et fait une offre à Zack Nani
12:40
OL : Kluivert « recruté pour son nom », carnage à Lyon
12:20
OM : Longoria a refusé un buteur à 50ME cet été
12:00
Julian Alvarez au PSG en janvier, il fait le forcing
11:40
Le Real flashe sur la nouvelle pépite allemande
11:24
L'OM s'enflamme pour sa nouvelle pépite française
11:20
OM : Un gros problème Gouiri, Marseille tremble
11:00
EdF : Rothen vire Deschamps avec effet immédiat
10:20
OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Derniers commentaires

OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Ah ZgegRoi, tu crois qu'avoir gagné 1 match 1 à 0 sur une erreur grossière du gardien qui est en plus le seul tir cadré du match de l'OM en ayant eu 31% de possession face à une équipe décimée du PSG fait de l'OM un cador? 🤣😂🤣 Et c'est toi qui dit que les autres racontent des âneries en ayant appris ce sport dans leur canapé avec une bière? 🤣😂🤣 T'es le Roi des Zgeg mon pauvre...

OL : Kluivert « recruté pour son nom », carnage à Lyon

Tout le monde a oublié Ghezzal comme recrue ?

Ça frise le ridicule, l’OM a fait un braquage à 26ME

Je l'avais dit, UNE DOUILLE D'ANTHOLOGIE on leur a mis. :e KARMA l'a frappe biennnnnnn comme il faut !

OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Ton autre niveau, on l a vu avec la soit disante équipe B a + de 500 Millions Va raconter tes âneries sur tes articles avec les même incultes que toi et qui ont appris ce sport sur un canapé avec une bière

OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Faut reconnaître que De Zerbi réussi à tirer le max de son effectif. La titre racoleur veut faire un rapprochement avec Luis Enrique qui est un autre niveau bien entendu, mais dans l'idée il fait parti de ces entraîneurs qui peuvent fédérer un groupe et qui a une vision de jeu. Il convient bien en plus a la ville avec sa passion débordante et extrême

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading