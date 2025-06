EdF ‍: Mbappé terrasse les Allemands avec son but

Kylian Mbappé a ouvert le score pour la France face à l’Allemagne, avec un but dans les petits espaces dont il a le secret, et qui permet aux joueurs de Didier Deschamps de pour le moment très bien s’en sortir dans cette rencontre.

44' 🇫🇷 BUT de KYLIAN MBAPPÉ ! #ALLFRA #LDN



Contre le cours du jeu, les Bleus mènent désormais 0-1 grâce à son capitaine ! 50ème but en 90 sélections avec l'équipe de France pour Mbappé !



