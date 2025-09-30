ICONSPORT_270899_0035

Zéro match en pro, ça sent la grosse vente pour l’OM

OM30 sept. , 8:20
parGuillaume Conte
L'OM a prévenu que cette saison, le club allait miser sur ses jeunes. Il y en a un qui pousse très fort en ce moment, à tel point que les clubs européens sont déjà au rendez-vous pour le recruter avant qu'il n'explose. 
Difficile pour les clubs français de conserver leurs meilleurs jeunes. La Ligue 1 est considérée comme un championnat qui regorge de pépites, et les clubs européens le savent très bien. Chaque été, les départs sont nombreux, et avec les nouveaux moyens de recrutement, la data, les scouts, agents et observateurs, il n’y a pas besoin d’attendre que les jeunes joueurs brillent au plus haut niveau pour être sollicités. La Youth League fait partie des compétitions où les spectateurs sont souvent des recruteurs en puissance, et cela n’a pas manqué après le premier match de l’OM

Aucun match en pro, et déjà des offres ?

Dans un match assez fou à Madrid, Marseille s’était incliné 3-2 face au Real il y a deux semaines. Un joueur y avait particulièrement brillé : Tadjidine Mmadi. Le milieu de terrain offensif de 18 ans avait inscrit un doublé pour permettre à son équipe de croire jusqu’au bout à une belle performance en terre espagnole. Cela n’a finalement pas été suffisant, mais le joueur né en 2007 a marqué les esprits. 
S’il n’a pour le moment jamais joué en pro, Mmadi a tout de même été verrouillé par l’OM, qui lui a fait signer un contrat professionnel jusqu'en juin 2028 au printemps dernier. Absent de Provence ces prochaines semaines car il est parti en Amérique du Sud disputer le Mondial U20 avec l’équipe de France, le milieu de terrain espère désormais faire des premières apparitions dans le groupe professionnel de l’OM. Mais Pablo Longoria connait aussi le revers de la médaille, et selon Foot Mercato, de nombreux clubs européens sont venus aux renseignements et pourraient effectuer des premières offres pour le faire signer dans les prochains mois avant que son prix ne s’envole. 
Un réel danger pour l’OM, alors que Mmadi reste pour le moment un joueur à la valeur marchande très faible, mais sur qui Marseille compte pour intégrer plus tard son équipe première. Même si la tentation de changer de statut et de rejoindre un club européen capable de proposer une belle somme inquiète forcément sur le Vieux Port. 
