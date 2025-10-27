ICONSPORT_272756_0045
Benjamin Pavard

« Vous êtes des vieux cons » : Pavard fait dérailler RMC

OM27 oct. , 23:20
parClaude Dautel
0
Après une semaine catastrophique, Benjamin Pavard a choisi de s'excuser auprès des supporters de l'Olympique de Marseille via Instagram. Une attitude qui a déclenché un énorme débat.
Coupable sur les deux défaites consécutives de l'OM, contre le Sporting en Ligue des champions, et samedi en Ligue 1 face à Lens, Benjamin Pavard s'est fait détruire par les supporters phocéens, lesquels estiment que l'ancien défenseur de l'Inter était déjà à bout de souffle. La colère était telle, qu'une photo ancienne de Benjamin Pavard avec le maillot du PSG ressortait sur X (anciennement Twitter). Pour tenter de calmer le jeu, via Instagram, le champion du monde 2018 a présenté ses excuses en jurant de tout faire désormais pour faire oublier ces deux matchs catastrophiques. Pour Jérôme Rothen, les excuses de Benjamin Pavard sont pathétiques, et dans son émission sur RMC, il ne s'est pas privé de dire tout le mal qu'il pensait de l'attitude du défenseur français de l'Olympique de Marseille. Estimant que ce dernier s'offrait un coup de communication à pas cher pour effacer ses prestations ratées au Portugal et contre le RC Lens.

Pavard s'excuse, cela le fait rire

Des propos de l'ancien joueur du PSG qui ont fait monter dans les tours Eric Di Méco. Pour celui qui a été le défenseur de l'Olympique de Marseille il y a quelques décennies, Jérôme Rothen, rejoint par Christophe Dugarry, sont totalement à côté de la plaque. « Je suis de la même génération que vous et je suis toujours surpris quand les joueurs s’excusent. Sauf que j’essaye de voir un peu plus loin que le bout de mon nez comme vous le faites. Ces gamins, ils passent leur vie sur Instagram et tout ce qu’ils font, ils sont obligés de le raconter.
Donc là, il sort d’une semaine terrible pour lui, ça doit être la pire semaine de sa carrière… Et il a envie de faire ça (...) Vous êtes des vieilles choses, vous vivez encore au siècle dernier. Moi, j'essaye de regarder ce que font les jeunes aujourd’hui. Et bah voilà, ils communiquent sur Instagram. Le mec, il sort du match, il est dans l’avion qui le ramène de Lens, il se sent merdeux parce qu’il vient de passer une semaine en Enfer… Bien sûr qu’il a dû s’excuser dans le vestiaire. Et là, il fait un mot pour les supporters, c’est tout. Ce n’est pas si grave que ça, il est humain et vous, vous êtes des vieux cons », a rétorqué Eric Di Meco, histoire de mettre un peu d'huile sur le feu sachant que Benjamin Pavard a tout de même 29 ans et ne découvre pas le football et ses risques.
0
