OM : Pavard s'excuse, il est rappelé à l'ordre

Saison terminée pour fofana, la cheville il faut pas rigolé c'est l articulation, après la guérison y a la rééducation,
Mais alors toi t'es vraiment le plus gros tocard du site c'est pas possible 😂
Contre Lyon y avait pas paixao, gouiri, aguerd, pavart, vermeren , O'riley, Emerson, medina , c étais un OM bis
Toi tu arrive a comparé ce tacle de grand père et le tacle assassin du strasbourgeois ???? Tu a du S *erme de quataris dans les yeux ma parole
Oui mais c étais pas le même Marseille, beaucoup de joueurs étais pas contre Lyon
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|9
|4
|17
|9
|5
|2
|2
|22
|11
|11
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|9
|5
|1
|3
|18
|12
|6
|14
|9
|4
|2
|3
|14
|15
|-1
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|9
|2
|5
|2
|12
|14
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|16
|-5
|9
|9
|2
|3
|4
|6
|12
|-6
|8
|9
|2
|2
|5
|12
|21
|-9
|7
|9
|2
|1
|6
|7
|13
|-6
|2
|9
|0
|2
|7
|6
|26
|-20
Loading