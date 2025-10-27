ICONSPORT_271638_0224
Benjamin Pavard

OM : Pavard s'excuse, il est rappelé à l'ordre

OM27 oct. , 21:00
parHadrien Rivayrand
4
Samedi soir en Ligue 1, l'OM s'est incliné face au RC Lens. Une défaite difficile à accepter, surtout pour un Benjamin Pavard en difficulté depuis quelque temps. 
L'OM a perdu sa première place en Ligue 1 ce week-end après sa défaite à Lens. Un coup dur pour les hommes de Roberto De Zerbi, déjà repartis frustrés de leur déplacement en Ligue des champions sur la pelouse du Sporting. S'il y a bien un joueur qui a été en difficulté lors des deux dernières rencontres de l'Olympique de Marseille, c'est Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018 est conscient d'avoir coûté cher à ses partenaires même s'il promet de se reprendre très rapidement. Au travers d'un post sur Instagram, l'ancien du Bayern Munich ou encore de l'Inter s'est d'ailleurs excusé. Un comportement que ne comprennent pas Sidney Govou et Bertrand Latour. 

Pavard n'aurait pas dû 

Ces dernières heures sur le plateau de Canal+, l'ancien de L'Equipe a notamment indiqué : « Personne ne fait exprès de perdre des matchs. Si tu vas t'excuser à chaque fois que tu fais une erreur... à ce compte-là, dès que tu marques, tu vas demander une prime de match ? Cela ne ressemble à rien. A un moment donné, il a tué personne. Il a juste pas fait un bon match. C'est le problème de la démagogie des gens qui sont à côté des joueurs de foot qui leur disent de faire des choses pour que ça se soit bien perçu »

Lire aussi

Habib Beye entraineur de l'OM, un ancien l'annonceHabib Beye entraineur de l'OM, un ancien l'annonce
L'OM n'aura en tout cas pas trop le temps de cogiter puisque la réception de Angers aura lieu dès mercredi soir au Stade Vélodrome. L'occasion pour les joueurs en difficulté de se reprendre et de relancer une bonne dynamique. Les Phocéens sont toujours dans le wagon de tête et ont déjà montré par le passé qu'ils avaient le caractère nécessaire pour faire mal à n'importe qui en Ligue 1. 
4
Derniers commentaires

L'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs mois

Saison terminée pour fofana, la cheville il faut pas rigolé c'est l articulation, après la guérison y a la rééducation,

OL-RCSA : Strasbourg voit rouge, grave blessure pour Fofana ?

Mais alors toi t'es vraiment le plus gros tocard du site c'est pas possible 😂

L’orage est passé, l’OL fait peur à la Ligue 1

Contre Lyon y avait pas paixao, gouiri, aguerd, pavart, vermeren , O'riley, Emerson, medina , c étais un OM bis

OL-RCSA : Strasbourg crie au scandale contre l'arbitrage

Toi tu arrive a comparé ce tacle de grand père et le tacle assassin du strasbourgeois ???? Tu a du S *erme de quataris dans les yeux ma parole

L’orage est passé, l’OL fait peur à la Ligue 1

Oui mais c étais pas le même Marseille, beaucoup de joueurs étais pas contre Lyon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

