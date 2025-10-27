OM : Pavard s'excuse, il est rappelé à l'ordre

Samedi soir en Ligue 1, l'OM s'est incliné face au RC Lens. Une défaite difficile à accepter, surtout pour un Benjamin Pavard en difficulté depuis quelque temps.

L' OM a perdu sa première place en Ligue 1 ce week-end après sa défaite à Lens. Un coup dur pour les hommes de Roberto De Zerbi, déjà repartis frustrés de leur déplacement en Ligue des champions sur la pelouse du Sporting. S'il y a bien un joueur qui a été en difficulté lors des deux dernières rencontres de l'Olympique de Marseille, c'est Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018 est conscient d'avoir coûté cher à ses partenaires même s'il promet de se reprendre très rapidement. Au travers d'un post sur Instagram, l'ancien du Bayern Munich ou encore de l'Inter s'est d'ailleurs excusé. Un comportement que ne comprennent pas Sidney Govou et Bertrand Latour.

Pavard n'aurait pas dû

Ces dernières heures sur le plateau de Canal+, l'ancien de L'Equipe a notamment indiqué : « Personne ne fait exprès de perdre des matchs. Si tu vas t'excuser à chaque fois que tu fais une erreur... à ce compte-là, dès que tu marques, tu vas demander une prime de match ? Cela ne ressemble à rien. A un moment donné, il a tué personne. Il a juste pas fait un bon match. C'est le problème de la démagogie des gens qui sont à côté des joueurs de foot qui leur disent de faire des choses pour que ça se soit bien perçu ».

L'OM n'aura en tout cas pas trop le temps de cogiter puisque la réception de Angers aura lieu dès mercredi soir au Stade Vélodrome. L'occasion pour les joueurs en difficulté de se reprendre et de relancer une bonne dynamique. Les Phocéens sont toujours dans le wagon de tête et ont déjà montré par le passé qu'ils avaient le caractère nécessaire pour faire mal à n'importe qui en Ligue 1.