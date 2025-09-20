ICONSPORT_242862_0081
orage stade pluie

Vigilance Orange : OM-PSG n'est pas menacé...pour l'instant

OM20 sept. , 19:40
parClaude Dautel
Alors que la météo est estivale à Marseille à 24 heures du match entre l'OM et le PSG, les services de Météo France ont publié un bulletin météo pour des orages et des inondations qui fait planer le doute sur son déroulement. Mais la préfecture est rassurante.
Programmé dimanche soir à partir de 20h45 (en direct sur Ligue 1+) au Vélodrome, le très attendu choc entre l'Olympique de Marseille est très menacé. En effet, les services de Météo France ont délivré une alerte orange en raison de prévisions très inquiétantes sur la cité phocéenne et sa région. « Des cellules orageuses sont susceptibles de se former dès la mi-journée et peuvent adopter un caractère peu mobile. En cours d'après-midi, les orages se renforcent et se généralisent sous la forme d'une ligne orageuse circulant ensuite d'ouest en est. Sous cette ligne orageuse, on attend de la grêle, une forte activité électrique et des rafales allant jusqu'à 80km/h. Cependant, c'est surtout le caractère pluvieux qui sera notable avec des cumuls entre 70 et 90 mm et localement jusqu'à 120 mm en quelques heures », précise le service spécialisé. Une annonce qui risque de changer la donne pour l'affiche OM-PSG, puisque les autorités provençales ne prendront pas le risque de laisser 60.000 personnes se diriger et repartir du Vélodrome si la météo est désastreuse. 

La LFP reste attentive, mais n'a rien décidé

Pour l'instant, la Ligue de Football Professionnel n'a rien décidé, préférant probablement laisser le soin aux autorités concernant un report du match vedette de la 5e journée de Ligue 1 entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Il faudra assurément attendre le bulletin météo de dimanche matin pour en savoir plus sur ce qu'il adviendra de cette rencontre, et éventuellement même un peu plus tard. Pour l'instant, du côté du PSG rien n'a changé et l'équipe de Luis Enrique doit décoller dimanche vers Marseille, en espérant que tout cela ne sera pas inutile.
Du côté des supporters marseillais, dont certains traverseront tout le pays pour assister à cette rencontre, on croise les doigts pour que l'annulation ne soit pas décidée à l'ultime seconde. Mais, répondant au Parisien, la préfecture des Bouches-du-Rhône est pour l'instant rassurante et ne voit aucune menace sur OM-PSG, même si forcément la prudence est de mise : « Évidement, si les conditions météorologiques s’aggravent la situation peut être emmenée à évoluer »

Le PSG rentre dès dimanche soir à Paris

Sur le plan sportif, et compte tenu des nombreuses absences au sein de son groupe, on imagine bien que le Paris Saint-Germain ne serait pas chagriné si un report devait être décidé. D'autant qu'avec la remise du Ballon d'Or, où le PSG pourrait prendre plusieurs trophées, cette affiche ne pourra pas avoir lieu lundi. Les dieux de la météo décideront de l'avenir d'un OM-PSG décidément très électrique.
Loading