Rodophe Saadé mise beaucoup sur les médias
La patron de CMA CGMA bientôt patron de l'OM ?

Vente OM : CMA CGM veut racheter M6 avant Marseille

OM14 avr. , 12:00
parClaude Dautel
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Annoncé comme le possible repreneur de l'OM, Rodolphe Saadé a un autre dossier très brûlant sur son bureau, puisque le patron de CMA CGM postule au rachat du groupe M6.
Depuis la désignation de Stéphane Richard au poste de président de l'Olympique de Marseille, et les propos de Frank McCourt qui a confirmé sa quête d'un investisseur, un nom revient sans cesse, c'est celui de Rodolphe Saadé. En tant que patron de CMA CGM, une société mondiale basée à Marseille, Rodolphe Saadé a déjà accepté de devenir le sponsor maillot de l'OM et pourrait rapidement donner le nom de son entreprise au Vélodrome dans le cadre d'une opération de naming. Mais nombreux sont ceux qui pensent que Rodolphe Saadé a aussi les moyens financiers qu'il faut pour s'offrir le club de Frank Mcourt, et qu'une possible vente de l'Olympique de Marseille n'est peut-être pas si lointaine que cela. Cependant, il semble que ce sujet n'est pas encore l'actualité prioritaire de Rodolphe Saadé.

M6 en vente, l'OM attendra

Ce mardi, le média économique Challenges révèle que le patron de CMA CGM, qui possède déjà RMC et La Provence, lorgne sur le groupe M6, lequel est en vente. En effet, Bertelsmann, qui possède le groupe M6, envisage désormais de le vendre et déjà des candidats sont prêts à faire une offre pour acquérir M6, W9, mais également RTL et RTL2, pour ne citer que les principales marques du groupe. Si le groupe Bouygues, qui possède TF1, se penche sur ce dossier, c'est également le cas de CMA CGM, au point même qu'un célèbre cabinet d'avocats, BDGS Associés, travaille actuellement à l'analyse du dossier d'acquisition du groupe M6. Ce dossier est donc la priorité numéro 1 pour Rodolphe Saadé, qui a décidé de se construire un empire médiatique.
Invité ce mardi par RTL, Stéphane Richard a évidemment été interrogé sur ce sujet du rachat de l'Olympique de Marseille par Rodolphe Saadé, le nouveau président de l'OM a tapé en touche. « Je n’ai jamais parlé de ce sujet-là (le rachat de l’OM) avec Rodolphe Saadé. Tout cela est très frais. On verra ça plus tard », a précisé le successeur de Pablo Longoria, conscient que ce sujet est brûlant du côté de la cité phocéenne.
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Derniers commentaires

L'OL est en vente, l'incroyable annonce !

Quand Textor a repris, t'as pas dit la meme chose mon grand??? Que c'etait de bon augure? Bein oui évidement!!

PL : Cherki trahi par un international français

Et de plus Dugary ne compare pas cherki a lui meme, il le compare a Olise , Doue etc.... Et là comment lui donner tord? en quoi Cherki est meilleur à l'instnt T que ces 2 là? Pourquoi meriterait t'il un traitement particulier par rapport a eux?

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Le plus grand 9 francais de toute l'histoire est pour moi Karim Benzema mon grand.... Ca te suffit pour fermer ta grande gueule???

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Quel parcours au juste? Mon petit feu number13, à mon humble avis vous ne serez pas dans les 3 et la 4eme place serait un gros piege avec 2 tour prelimaire si je ne m'abuse...

L'OL est en vente, l'incroyable annonce !

quel fils de la plage ce Textor. et je me foutais des autres avec leur kachkar. Qu'on entende plus parler de cette raclure au plus vite. mais là on en prend pour 30 ans Michelle ...OL... these are words that go together well

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