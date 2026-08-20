Une cible de l’OM blessée par un supporter

Une cible de l’OM blessée par un supporter

OM20 août , 18:30
parGuillaume Conte
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L'OM peut déjà oublier un défenseur central ciblé en ce mois d'août. Federico Gatti s'est blessée sur une action incroyable après un match.
Très limité au niveau des achats, l’Olympique de Marseille est tout de même bien obligé d’avancer sur certains dossiers. Les prises de contact sont nombreuses, mais forcément, cela se concrétise rarement par une offre. Des prêts avec option d’achat sont étudiés, mais aucun joueur n’est réellement en approche pour signer à l’OM. En défense, avec les nombreux départs, notamment lorsque Nayef Aguerd était sur le point de s’engager avec la Real Sociedad, Grégory Lorenzi discutait avec la Juventus pour faire venir Federico Gatti.

La blessure incroyable de Gatti

Le défenseur central est régulièrement utilisé, mais il n’est plus un titulaire indiscutable et cherche à se relancer au mercato. Mais son éventuel départ prend un coup de froid après les évènements de ce mercredi. A l’issue du dernier match amical de préparation de la Juventus, un envahissement de terrain a eu lieu. Les tifosis se sont précipités pour récupérer une signature ou un maillot auprès des joueurs, mais une glissade malheureuse a mis Federico Gatti à l’infirmerie.
Le défenseur central a été fauché par un supporter qui n’a pas su s’arrêter à temps et a été absent de l’entrainement ce jeudi. Selon Tuttosport, il ne pourra pas être présent pour le premier match de la saison en Serie A, sans que la blessure du joueur ne soit révélée. Si Gatti a été blessé par ce geste maladroit, c’est surtout l’effet de surprise qui a joué, l’Italien ne s’attendant pas à un tel traitement après la fin du match. Cela peut se comprendre.
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