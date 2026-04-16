Ethan Nwaneri prêté par Arsenal à l'OM
Ethan Nwaneri

OM : Nwaneri au coeur d'un piège diabolique

OM16 avr. , 16:30
parClaude Dautel
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Prêté par Arsenal à l'OM lors du récent mercato d'hiver, Ethan Nwaneri n'est visiblement pas dans les petits papiers d'Habib Beye et cela même si Marseille avait accepté un contrat bien tordu pour aboutir à un accord avec les Gunners.
Depuis qu'il a rejoint l'Olympique de Marseille le 23 janvier dernier, Ethan Nwaneri n'a pas encore joué un seul match entier en Ligue 1. Même si Roberto de Zerbi lui a accordé un peu plus sa confiance qu'Habib Beye, le prêt du jeune milieu offensif anglais n'est pas une réussite alors que l'on va tout droit vers la fin de la saison. Ce faible temps de jeu ne fait pas le bonheur du joueur anglais, mais il irrite aussi Mickel Arteta qui avait accepté ce prêt afin qu'Ethan Nwaneri puisse s'exprimer et acquérir de l'expérience dans un club aussi important en Ligue 1 que l'OM. Et les dirigeants des Gunners ont même contractuellement imposé une clause révélée ce jeudi par le Daily Mail.

Nwaneri coûte plus cher à l'OM lorsqu'il ne joue pas

Arsenal a en effet prévu que plus l'Olympique de Marseille fera jouer Etha Nwaneri, moins l'Olympique de Marseille aura à payer le salaire du joueur anglais. Un deal gagnant-gagnant si Nwaneri avait du temps de jeu, sauf que ce n'est pas le cas. Autrement dit, actuellement le milieu offensif de 19 ans coûte plus d'argent car il n'est pas utilisé. Il est vrai que lorsque Arteta avait accepté de discuter avec Marseille pour Ethan Nwaneri, c'est Roberto De Zerbi, désormais à Tottenham, qui était sur le banc de l'OM et il pensait que l'Italien allait faire confiance à l'international espoirs anglais. « Roberto est un manager très courageux dans sa façon de faire jouer les jeunes. Il correspond au style de jeu et aux qualités que nous recherchons chez Ethan », avait indiqué le manager d'Arsenal.

Nwaneri quittera l'OM en fin de saison

De quoi faciliter un accord, surtout avec cette formule financière qui incitait évidemment l'OM à faire jouer au maximum Ethan Nwaneri. Mais Arsenal ne se doutait pas de l'ouragan qui se profilait à Marseille et du départ de De Zerbi, deux semaines seulement après la signature du joueur anglais. Le tabloïd anglais avoue que Habib Beye est totalement imperméable à la pression mise par cette clause financière, l'actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille ne voulant pas composer son onze de départ en fonction de tel ou telle clause.
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Derniers commentaires

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

Wahooouuu! Putain quelle fine analyse sociologique dis donc Gandalf!! Et pourquoi il y a de plus en plus de monde dans les stades alors mon ptit génie???

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

Oui t'as raison c'est pas du tout à la mode de parle d'immigration pour justifier une paresse intellectuelle. Mais tu dois pas savoir ce que c'est vu la qualité de tes interventions.

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

ne fais pas ta victime. il ne te vise pas ...y a aucun racisme la dedans. Deja la 2eme fois de la journée ... c est le mot a la mode en ce moment

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

Quand tu fais de Acherchour un des consultants principaux... Il sait uniquement dire "cataclysmique"... Donc bon...

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