OM : Nwaneri au coeur d'un piège diabolique

Prêté par Arsenal à l'OM lors du récent mercato d'hiver, Ethan Nwaneri n'est visiblement pas dans les petits papiers d'Habib Beye et cela même si Marseille avait accepté un contrat bien tordu pour aboutir à un accord avec les Gunners.

Depuis qu'il a rejoint l'Olympique de Marseille le 23 janvier dernier, Ethan Nwaneri n'a pas encore joué un seul match entier en Ligue 1. Même si Roberto de Zerbi lui a accordé un peu plus sa confiance qu'Habib Beye, le prêt du jeune milieu offensif anglais n'est pas une réussite alors que l'on va tout droit vers la fin de la saison. Ce faible temps de jeu ne fait pas le bonheur du joueur anglais, mais il irrite aussi Mickel Arteta qui avait accepté ce prêt afin qu'Ethan Nwaneri puisse s'exprimer et acquérir de l'expérience dans un club aussi important en Ligue 1 que l'OM. Et les dirigeants des Gunners ont même contractuellement imposé une clause révélée ce jeudi par le Daily Mail

Nwaneri coûte plus cher à l'OM lorsqu'il ne joue pas

Arsenal a en effet prévu que plus l'Olympique de Marseille fera jouer Etha Nwaneri, moins l'Olympique de Marseille aura à payer le salaire du joueur anglais. Un deal gagnant-gagnant si Nwaneri avait du temps de jeu, sauf que ce n'est pas le cas. Autrement dit, actuellement le milieu offensif de 19 ans coûte plus d'argent car il n'est pas utilisé. Il est vrai que lorsque Arteta avait accepté de discuter avec Marseille pour Ethan Nwaneri, c'est Roberto De Zerbi, désormais à Tottenham, qui était sur le banc de l'OM et il pensait que l'Italien allait faire confiance à l'international espoirs anglais. « Roberto est un manager très courageux dans sa façon de faire jouer les jeunes. Il correspond au style de jeu et aux qualités que nous recherchons chez Ethan », avait indiqué le manager d'Arsenal.

Nwaneri quittera l'OM en fin de saison

De quoi faciliter un accord, surtout avec cette formule financière qui incitait évidemment l'OM à faire jouer au maximum Ethan Nwaneri. Mais Arsenal ne se doutait pas de l'ouragan qui se profilait à Marseille et du départ de De Zerbi, deux semaines seulement après la signature du joueur anglais. Le tabloïd anglais avoue que Habib Beye est totalement imperméable à la pression mise par cette clause financière, l'actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille ne voulant pas composer son onze de départ en fonction de tel ou telle clause.