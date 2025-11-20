ICONSPORT_274422_0005

Un serial buteur à l’OM, c’est confirmé

OM20 nov. , 9:20
parCorentin Facy
3
L’intérêt de l’OM pour Ayoub El Kaabi se confirme à tel point que Medhi Benatia envisage sérieusement de passer à l’offensive dès janvier pour le buteur marocain de l’Olympiakos.
Handicapé par la blessure à l’épaule d’Amine Gouiri, qui ne reprendra la compétition que début 2026, l’Olympique de Marseille pourrait profiter du mercato hivernal pour recruter un avant-centre. Ces derniers jours, un nom a été associé au club phocéen, celui d’Ayoub El Kaabi. Le buteur de l’Olympiakos, en fin de contrat avec le club grec en juin 2026, suscite un intérêt de la part du directeur sportif phocéen Medhi Benatia. Une information confirmée par le site spécialisé Africa Foot, qui révèle que la piste est bien réelle dans les bureaux de la Commanderie.

Benatia a bien ciblé El Kaabi

Le média explique que selon des sources « très proches » du joueur, Medhi Benatia a bel et bien inscrit Ayoub El Kaabi sur sa liste des priorités pour le mois de janvier, alors que l’OM était déjà intéressé par son recrutement l’été dernier. Auteur de 33 buts toutes compétitions confondues avec l’Olympiakos la saison dernière, l’international marocain de 32 ans est également ciblé par les clubs saoudiens d’Al-Hilal et d’Al Qadsiah. « Ayoub El Kaabi n’a aucun problème à quitter l’Olympiakos, à condition que les offres soient satisfaisantes pour lui et pour son club grec » explique une source proche du joueur à Africa Foot.
Estimé à environ 5 millions d’euros sur le marché des transferts, El Kaabi représente une vraie opportunité de marché pour les dirigeants olympiens, pas satisfaits de la situation actuelle avec le vétéran Aubameyang dans l’obligation d’enchaîner les matchs et le jeune Robinio Vaz un peu trop exposé. La blessure d’Amine Gouiri a représenté une vraie tuile pour Roberto De Zerbi et l’arrivée d’un joueur expérimenté mais encore en forme comme El Kaabi pourrait donc être une aubaine. Reste à voir si dans ce dossier, l’Olympiakos acceptera de céder son meilleur buteur en cours de saison et si l’OM aura la préférence du joueur face aux offres saoudiennes.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_256203_0202 (1)
PSG

Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real

ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

om hojbjerg a un pas de partir la rumeur choc iconsport 265287 0107 396746
OM

Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME

Fil Info

15:00
Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real
14:30
ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras
14:00
Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan
13:40
Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME
13:20
TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non
13:00
Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible
12:40
L’OL prévient, tout peut s’écrouler
12:20
Sacha Boey offert à l’OM !
12:00
PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent met le feu

Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading