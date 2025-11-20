Un serial buteur à l’OM, c’est confirmé

L’intérêt de l’OM pour Ayoub El Kaabi se confirme à tel point que Medhi Benatia envisage sérieusement de passer à l’offensive dès janvier pour le buteur marocain de l’Olympiakos.

Benatia a bien ciblé El Kaabi

Le média explique que selon des sources « très proches » du joueur, Medhi Benatia a bel et bien inscrit Ayoub El Kaabi sur sa liste des priorités pour le mois de janvier, alors que l’OM était déjà intéressé par son recrutement l’été dernier. Auteur de 33 buts toutes compétitions confondues avec l’Olympiakos la saison dernière, l’international marocain de 32 ans est également ciblé par les clubs saoudiens d’Al-Hilal et d’Al Qadsiah. « Ayoub El Kaabi n’a aucun problème à quitter l’Olympiakos, à condition que les offres soient satisfaisantes pour lui et pour son club grec » explique une source proche du joueur à Africa Foot.

Estimé à environ 5 millions d’euros sur le marché des transferts, El Kaabi représente une vraie opportunité de marché pour les dirigeants olympiens, pas satisfaits de la situation actuelle avec le vétéran Aubameyang dans l’obligation d’enchaîner les matchs et le jeune Robinio Vaz un peu trop exposé. La blessure d’Amine Gouiri a représenté une vraie tuile pour Roberto De Zerbi et l’arrivée d’un joueur expérimenté mais encore en forme comme El Kaabi pourrait donc être une aubaine. Reste à voir si dans ce dossier, l’Olympiakos acceptera de céder son meilleur buteur en cours de saison et si l’OM aura la préférence du joueur face aux offres saoudiennes.