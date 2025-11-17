ICONSPORT_276918_0006

L'OM achète un buteur de 32 ans, c'est une surprise

OM17 nov. , 8:20
parCorentin Facy
1
Diminué par la longue blessure à l’épaule d’Amine Gouiri, l’OM pourrait décider de recruter en attaque lors du prochain mercato hivernal. Un joueur d’expérience est ciblé en la personne d’Ayoub El Kaabi.
Deuxième de Ligue 1 à seulement 2 unités du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille réalise un bon début de saison en championnat. L’équipe de Roberto De Zerbi doit pourtant composer avec de nombreuses absences ces dernières semaines. L’une des plus handicapantes est sans conteste celle d’Amine Gouiri. Blessé à l’épaule, l’ex-attaquant de Rennes ne reviendra pas avant le mois de janvier. Une vraie tuile pour Roberto De Zerbi, qui ne dispose plus que du jeune Robinio Vaz en doublure de l’expérimenté Pierre-Emerick Aubameyang.

L'OM très chaud sur Ayoub El Kaabi

Le recrutement d’un avant-centre à moindre coût pourrait ainsi être envisagé par le board olympien au mois de janvier et une piste très surprenante fait surface en ce début de semaine. A en croire les informations de TransferFeed, les dirigeants phocéens sont très intéressés par le profil d’Ayoub El Kaabi. L’international marocain de 32 ans, qui compte 60 sélections et 29 buts avec les Lions de l’Atlas, arrive en fin de contrat en juin prochain avec l’Olympiakos. Auteur de 9 buts en 15 matchs depuis le début de la saison, il pourrait quitter le club grec en cours de saison afin de rapporter une indemnité de transfert -même faible- à l’Olympiakos, club qu’il a rejoint en 2023.
Le média cite l’OM parmi les clubs très intéressés par le profil du joueur marocain… au même titre que le FC Nantes. La question est maintenant de savoir quelle sera la priorité d’Ayoub El Kaabi entre la possibilité d’arriver à Nantes comme un titulaire indiscutable, ou de signer à Marseille pour évoluer dans un rôle différent au sein de la rotation avec Aubameyang, Vaz puis Gouiri lorsqu’il reviendra de blessure. Reste que selon le média, l’OM est en tout cas très chaud à l’idée de faire venir l’expérimenté joueur marocain, que Medhi Benatia connaît par coeur. Un renfort qui aurait d’ores et déjà été validé par Roberto De Zerbi, lequel n’avait sans doute pas dans l’idée de faire jouer autant Robinio Vaz cette saison mais qui y est contraint avec la blessure d’Amine Gouiri.

Derniers commentaires

OL : Endrick détourné par une offre choquante

Endrick n'est pas idiot... car il sait qu'un passage à l'OL va lui assurer d'être titulaire et pourrait attirer beaucoup d'intérêts de la part des grosses écuries à la fin de la saison. Par ailleurs... une sélection pour la Coupe du Monde avec le Brésil est une de ses priorités... si ce n'est SA priorité.

OL : Endrick détourné par une offre choquante

Ton seum est visible a des kilomètres ! ^^

OL : Endrick détourné par une offre choquante

un pret sans option d achat. toi comprendre Red?

OL : Endrick détourné par une offre choquante

Complètement raide 13 hors sujet!!? Je crois pas non…😑

La DNCG fait toujours trembler l'OL

la masse salariale a etait diviser par 2

