OM : Corinne Diacre quitte déjà Marseille

y'avait vraiment rien à ce poste mais oui tu as raison ( en partie 😁)
Réduction de moitié de la masse salariale, plus de 100M de ventes... la DNCG voulait un plan d'action et des preuves que l'on pouvait revenir à l'équilibre financier, elle demandais pas 500M tt de suite Faudrait se renseigner au lieu de répéter
C'est un titulaire en puissance avec plein d'ego, on met qui sur le banc pour lui? Car Viti & Neves sont indéboulonnables, donc Ruiz au banc? Déjà que WZE doit prendre son mal en patience quand tous les joueurs sont fit. Non seule solution possible c'est le départ d'un Ruiz pour que cette arrivée soit réaliste.
Non c etait 80 d ARES et 30 de Kang
Faux il a pris Lacazette sauf que celui ci c est Blessé peu avant la CDM...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|73
|32
|23
|4
|5
|71
|27
|44
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|47
|32
|13
|8
|11
|51
|42
|9
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|32
|10
|8
|14
|41
|52
|-11
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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𝗙𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮𝗶𝘀𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗖𝗼𝗿𝗶𝗻𝗻𝗲 𝗗𝗶𝗮𝗰𝗿𝗲. Plus d'infos 👉 sur.om.fr/48RZ4qU