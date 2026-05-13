OM : Corinne Diacre quitte déjà Marseille

Moins d'un an après avoir été nommée sur le banc de l'équipe féminine de l'OM, Corinne Diacre quitte le club phocéen. C'est l'Olympique de Marseille qui l'a annoncé.

« L’Olympique de Marseille et Corinne Diacre ont décidé, d’un commun accord, de ne pas prolonger leur collaboration à l’issue de la saison. Arrivée à la tête de l’équipe avec l’ambition d’accompagner le projet sportif du club, Corinne Diacre a contribué, avec son staff, à atteindre les objectifs fixés cette saison, notamment le maintien des Marseillaises en Arkema Première Ligue. L'OM tient à remercier sincèrement Corinne Diacre pour son investissement, son professionnalisme et le travail accompli tout au long de son passage au sein du club. Les Marseillaises lui souhaitent pleine réussite pour la suite de sa carrière professionnelle ainsi que dans ses futurs projets. Le nom d'un nouvel entraîneur sera communiqué prochainement afin de préparer au mieux la saison 2026-2027 », précise l'Olympique de Marseille.