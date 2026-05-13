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corinne diacre

OM : Corinne Diacre quitte déjà Marseille

OM13 mai , 11:39
parClaude Dautel
2
Moins d'un an après avoir été nommée sur le banc de l'équipe féminine de l'OM, Corinne Diacre quitte le club phocéen. C'est l'Olympique de Marseille qui l'a annoncé.
« L’Olympique de Marseille et Corinne Diacre ont décidé, d’un commun accord, de ne pas prolonger leur collaboration à l’issue de la saison. Arrivée à la tête de l’équipe avec l’ambition d’accompagner le projet sportif du club, Corinne Diacre a contribué, avec son staff, à atteindre les objectifs fixés cette saison, notamment le maintien des Marseillaises en Arkema Première Ligue. L'OM tient à remercier sincèrement Corinne Diacre pour son investissement, son professionnalisme et le travail accompli tout au long de son passage au sein du club. Les Marseillaises lui souhaitent pleine réussite pour la suite de sa carrière professionnelle ainsi que dans ses futurs projets. Le nom d'un nouvel entraîneur sera communiqué prochainement afin de préparer au mieux la saison 2026-2027 », précise l'Olympique de Marseille. 
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y'avait vraiment rien à ce poste mais oui tu as raison ( en partie 😁)

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Réduction de moitié de la masse salariale, plus de 100M de ventes... la DNCG voulait un plan d'action et des preuves que l'on pouvait revenir à l'équilibre financier, elle demandais pas 500M tt de suite Faudrait se renseigner au lieu de répéter

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C'est un titulaire en puissance avec plein d'ego, on met qui sur le banc pour lui? Car Viti & Neves sont indéboulonnables, donc Ruiz au banc? Déjà que WZE doit prendre son mal en patience quand tous les joueurs sont fit. Non seule solution possible c'est le départ d'un Ruiz pour que cette arrivée soit réaliste.

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Non c etait 80 d ARES et 30 de Kang

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Faux il a pris Lacazette sauf que celui ci c est Blessé peu avant la CDM...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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