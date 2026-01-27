ICONSPORT_280458_0044
promise david

Un but tous les deux matchs, l'OM le refuse au mercato

OM27 janv. , 18:00
parHadrien Rivayrand
2
L’OM ne manque pas d’idées pour se renforcer lors de ce mercato hivernal. Le profil de Promise David avait refait surface ces dernières heures comme possible recrue pour les Phocéens, mais il n’en sera finalement rien.
L'Olympique de Marseille entend encore agiter le marché hivernal en cette fin de mois de janvier. Les Phocéens espèrent notamment finaliser l’arrivée d’un latéral gauche et d’un joueur offensif. La direction de l’OM fait preuve d’ambition pour boucler des deals intéressants.
Depuis quelques semaines, le profil de Promise David était évoqué comme particulièrement attractif pour l’Olympique de Marseille. Il faut dire que l’international canadien impressionne en effet sous les couleurs de l’Union Saint-Gilloise depuis le début de la saison.

L'OM ne veut pas encore de Promise David

Mais selon les informations de Sacha Tavolieri, bien informé sur les rumeurs concernant le football belge, l’OM n’a pas l’intention de passer à l’action pour s’attacher les services de Promise David. Le joueur de 24 ans sera difficile à déloger de l’Union Saint-Gilloise en cours de saison et les pensionnaires du Stade Vélodrome ne veulent pas perdre de temps sur le marché des transferts.
Cette saison, avec sa formation, le Canadien a inscrit 14 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues. Il pourrait représenter une piste intéressante lors de la prochaine intersaison si Roberto De Zerbi validait son arrivée. Encore sous contrat avec l’Union Saint-Gilloise jusqu’en juin 2029, le natif de Brampton est estimé à près de 13 millions d’euros par son club.

Lire aussi

L'OM tente un deal énorme en Premier LeagueL'OM tente un deal énorme en Premier League
L’OM va se positionner sur d’autres profils d’ici la fin du mercato hivernal. Mehdi Benatia mobilise son réseau pour dénicher la perle rare.
En attendant, tout le club se prépare à un rendez-vous capital ce mercredi soir face à Bruges en Ligue des champions. Le résultat de cette rencontre en Belgique pourrait bien conditionner les dernières heures du mercato de l’Olympique de Marseille.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_282913_0092
Premier League

Leur voiture en miettes, Kolo Muani et Odobert vont bien

ICONSPORT_274640_0024
OL

L’OL rendra hommage aux supporters du PAOK décédés ce mardi

ICONSPORT_283063_0240
ASSE

L'ASSE craque sur un milieu international

ICONSPORT_260411_0062
ASSE

L'ASSE envoie Batubinsika en Grèce (officiel)

Fil Info

27 janv. , 19:58
Leur voiture en miettes, Kolo Muani et Odobert vont bien
27 janv. , 19:40
L’OL rendra hommage aux supporters du PAOK décédés ce mardi
27 janv. , 19:20
L'ASSE craque sur un milieu international
27 janv. , 19:13
L'ASSE envoie Batubinsika en Grèce (officiel)
27 janv. , 19:03
PSG : Luis Enrique valide l'arrivée de Jules Koundé
27 janv. , 18:40
OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux
27 janv. , 18:20
Billal Brahimi recale Israël et revient en France
27 janv. , 17:44
Mbappé et Brahim Diaz, la théorie du complot de Riolo

Derniers commentaires

L’OL rendra hommage aux supporters du PAOK décédés ce mardi

Grecs ?

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Sergio soit pas stupide il a quitter l’OL il est juste ds le groupe logique

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

On dirait vraiment un segpa sur chaque commentaire 😆

L’OL rendra hommage aux supporters du PAOK décédés ce mardi

respect

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

pas a lui non, a un groupement d'investisseurs q'il represente, textor n'a pas d'argent, sauf aux iles caimans!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading