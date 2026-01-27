Un but tous les deux matchs, l'OM le refuse au mercato

L’OM ne manque pas d’idées pour se renforcer lors de ce mercato hivernal. Le profil de Promise David avait refait surface ces dernières heures comme possible recrue pour les Phocéens, mais il n’en sera finalement rien.

L'Olympique de Marseille entend encore agiter le marché hivernal en cette fin de mois de janvier. Les Phocéens espèrent notamment finaliser l’arrivée d’un latéral gauche et d’un joueur offensif. La direction de l’ OM fait preuve d’ambition pour boucler des deals intéressants.

Depuis quelques semaines, le profil de Promise David était évoqué comme particulièrement attractif pour l’Olympique de Marseille. Il faut dire que l’international canadien impressionne en effet sous les couleurs de l’Union Saint-Gilloise depuis le début de la saison.

L'OM ne veut pas encore de Promise David

Mais selon les informations de Sacha Tavolieri, bien informé sur les rumeurs concernant le football belge, l’OM n’a pas l’intention de passer à l’action pour s’attacher les services de Promise David. Le joueur de 24 ans sera difficile à déloger de l’Union Saint-Gilloise en cours de saison et les pensionnaires du Stade Vélodrome ne veulent pas perdre de temps sur le marché des transferts.

Cette saison, avec sa formation, le Canadien a inscrit 14 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues. Il pourrait représenter une piste intéressante lors de la prochaine intersaison si Roberto De Zerbi validait son arrivée. Encore sous contrat avec l’Union Saint-Gilloise jusqu’en juin 2029, le natif de Brampton est estimé à près de 13 millions d’euros par son club.

L’OM va se positionner sur d’autres profils d’ici la fin du mercato hivernal. Mehdi Benatia mobilise son réseau pour dénicher la perle rare.