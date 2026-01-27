ICONSPORT_260411_0062

L'ASSE envoie Batubinsika en Grèce (officiel)

ASSE27 janv. , 19:13
parGuillaume Conte
Ancien joueur du PSG dans les équipes de jeunes, Dylan Batubinsika a ensuite connu un parcours mouvementé, de l’Israël jusqu’en Belgique en passant par le Portugal. Solide défenseur central de l’ASSE depuis 2023, le Congolais de 29 ans a été libéré de ses derniers mois de contrat par les Verts et s’est engagé libre à Larissa. Le club grec est actuellement 11e de son championnat et joue le maintien.
