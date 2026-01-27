ICONSPORT_275666_0012
Mbappe Diaz

Mbappé et Brahim Diaz, la théorie du complot de Riolo

Liga27 janv.
Le Real Madrid s’est imposé face à Villarreal le week-end dernier en Liga. Kylian Mbappé a inscrit un doublé, dont une Panenka sur penalty, un geste qui n’a pas manqué de faire polémique.
Le Real Madrid va beaucoup mieux depuis quelques jours et peut aborder la suite de la saison avec confiance. Le week-end dernier, la Casa Blanca devait gérer un déplacement périlleux sur la pelouse de Villarreal. Tout s’est finalement bien déroulé pour le club de la capitale espagnole, qui s’est imposé 2-0.
En toute fin de rencontre, Kylian Mbappé a obtenu un penalty et n’a pas hésité à tenter une Panenka pour sceller la victoire. Un geste osé et réussi, quelques jours seulement après le penalty manqué de Brahim Díaz dans le même exercice lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations face au Sénégal.
Pour certains internautes, ce choix de Mbappé était malvenu au regard de la déception ressentie par Díaz après son échec. Une polémique qui a notamment provoqué la colère de Daniel Riolo.

Riolo prend la défense de Mbappé

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet donné un avis clair sur cette récente polémique. Pour lui, tout cela a été fait dans de bonnes intentions, à moins qu'on lui prouve le contraire : « Il marque et va l'enlacer. Diaz ne le repousse pas. On a l'impression que Diaz en veut à Mbappé. Il y a des gens qui ont la prétention de connaitre les sentiments de Mbappé et de Diaz. C'est hallucinant. On n'en sait rien. Même si Brahim Diaz venait affirmer, en conférence de presse, qu'il a adoré le geste, vous lui tomberiez dessus en disant qu'il n'ose pas ouvrir sa bouche car Mbappé lui a dit de se taire. Vous ne le lâcherez pas. Vous diriez que Diaz est un malhonnête qui a menti et qu'il a agi sous la pression ».

Mbappé son ami ? Acherchour n'en veut pasMbappé son ami ? Acherchour n'en veut pas
Kylian Mbappé et Brahim Díaz seront sur le pont avec le Real Madrid ce mercredi soir sur la pelouse de Benfica. L’occasion pour les deux joueurs de briller et d’afficher leur bonne entente si Álvaro Arbeloa décidait de les aligner ensemble.
Le club merengue est bien placé pour terminer dans le top 8 de la Ligue des champions et devra assurer lors de ce déplacement à Lisbonne.
