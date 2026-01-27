ICONSPORT_271979_0002
Billal Brahimi

Billal Brahimi recale Israël et revient en France

Mercato27 janv. , 18:20
parQuentin Mallet
2
Poussé vers la sortie par son club de Santos, Billal Brahimi a vécu une triste aventure brésilienne. Convoité par le club israélien du Hapoël Tel-Aviv, l'ancien joueur de l'OGC Nice a fermement rejeté la proposition.
Le rêve brésilien de Billal Brahimi a littéralement tourné au cauchemar. Libéré de son contrat par l'OGC Nice en septembre dernier, il a quitté la France dans la foulée pour signer au Santos FC, club dans lequel évolue encore Neymar. Sauf que depuis, l'international algérien n'a connu que des galères. Après lui avoir accordé un juteux salaire de 112 000 euros par mois, la direction brésilienne n'a pu que constater l'ampleur de l'échec, alors que Juan Pablo Vojvoda n'a pas souhaité lui accorder plus de 20 minutes sur les 20 matchs auxquels il aurait pu participer depuis qu'il est arrivé. Désireux de rapidement quitter le Brésil pour retrouver, à 25 ans, un projet qui lui convient, l'attaquant gaucher a attiré le regard de plusieurs clubs, dont celui du Hapoël Tel-Aviv.

Pour Brahimi, Israël, c'est non

Toutefois, Billal Brahimi n'a visiblement pas du tout l'intention de s'engager avec un club israélien. Le club basé à Tel-Aviv a formulé une offre de prêt de six mois pour s'adjuger ses services, mais comme le rapporte La Gazette du Fennec, « l'international algérien l'a fermement rejetée ». En plein conflit israélo-palestinien, le natif de Paris a plutôt la tête à un retour en France. La presse brésilienne annonce en effet que Brahimi est très proche d'une signature au Havre. Le HAC a entamé des discussions avec Santos et les échanges avancent dans le bon sens. L'optimisme règne même entre les différentes parties quant à la recherche d'un accord dans les prochains jours.
En parallèle, d'autres clubs plus exotiques lui ont également proposé un projet, avec le Legia Varsovie en Pologne, et la franchise canadienne de Vancouver en MLS. Là aussi, deux clubs qui n'ont pas eu de réponse positive de sa part.
B. Brahimi

B. Brahimi

FranceFrance Âge 25 Attaquant

Champions League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Derniers commentaires

L’OL rendra hommage aux supporters du PAOK décédés ce mardi

Grecs ?

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Sergio soit pas stupide il a quitter l’OL il est juste ds le groupe logique

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

On dirait vraiment un segpa sur chaque commentaire 😆

L’OL rendra hommage aux supporters du PAOK décédés ce mardi

respect

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

pas a lui non, a un groupement d'investisseurs q'il represente, textor n'a pas d'argent, sauf aux iles caimans!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

