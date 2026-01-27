Billal Brahimi recale Israël et revient en France

Poussé vers la sortie par son club de Santos, Billal Brahimi a vécu une triste aventure brésilienne. Convoité par le club israélien du Hapoël Tel-Aviv, l'ancien joueur de l'OGC Nice a fermement rejeté la proposition.

Le rêve brésilien de Billal Brahimi a littéralement tourné au cauchemar. Libéré de son contrat par l'OGC Nice en septembre dernier, il a quitté la France dans la foulée pour signer au Santos FC , club dans lequel évolue encore Neymar. Sauf que depuis, l'international algérien n'a connu que des galères. Après lui avoir accordé un juteux salaire de 112 000 euros par mois, la direction brésilienne n'a pu que constater l'ampleur de l'échec, alors que Juan Pablo Vojvoda n'a pas souhaité lui accorder plus de 20 minutes sur les 20 matchs auxquels il aurait pu participer depuis qu'il est arrivé. Désireux de rapidement quitter le Brésil pour retrouver, à 25 ans, un projet qui lui convient, l'attaquant gaucher a attiré le regard de plusieurs clubs, dont celui du Hapoël Tel-Aviv.

Pour Brahimi, Israël, c'est non

Toutefois, Billal Brahimi n'a visiblement pas du tout l'intention de s'engager avec un club israélien. Le club basé à Tel-Aviv a formulé une offre de prêt de six mois pour s'adjuger ses services, mais comme le rapporte La Gazette du Fennec, « l'international algérien l'a fermement rejetée ». En plein conflit israélo-palestinien, le natif de Paris a plutôt la tête à un retour en France. La presse brésilienne annonce en effet que Brahimi est très proche d'une signature au Havre. Le HAC a entamé des discussions avec Santos et les échanges avancent dans le bon sens. L'optimisme règne même entre les différentes parties quant à la recherche d'un accord dans les prochains jours.

En parallèle, d'autres clubs plus exotiques lui ont également proposé un projet, avec le Legia Varsovie en Pologne, et la franchise canadienne de Vancouver en MLS. Là aussi, deux clubs qui n'ont pas eu de réponse positive de sa part.