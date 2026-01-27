ICONSPORT_283063_0240
Rayan Raveloson

L'ASSE craque sur un milieu international

ASSE27 janv. , 19:20
parQuentin Mallet
0
La fin du mercato hivernal approchant à grands pas, la direction de l'AS Saint-Etienne s'active pour recruter un nouveau milieu de terrain. Dans le viseur, Rayan Raveloson, l'ancien de l'ESTAC et de l'AJ Auxerre.
La saison de Saint-Etienne est très loin des attentes. Après l'avoir entamée par un mercato estival de grande envergure et quelque 25 millions d'euros dépensés dans le recrutement, le club forézien n'a jamais réussi à progresser, selon les propres mots de son entraineur Eirik Horneland. En s'inclinant à Reims lors de la dernière journée de Ligue 2, les Verts ont chuté à la cinquième place du classement. Avec la double blessure de Jaber et Lamba face à Reims, ainsi que les déboires concernant Pierre Ekwah, la direction stéphanoise n'a plus le choix et doit rapidement trouver un milieu défensif avant la fin du mercato hivernal le 2 février. Parmi les pistes explorées, on retrouve notamment Rayan Raveloson.
R. Raveloson

R. Raveloson

MadagascarMadagascar Âge 29 Milieu

Europa League

2025/2026
Matchs9
Buts1
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

L'ASSE tente un international

C'est en tout cas ce qu'il faut croire des informations de L'Equipe selon lesquelles l'ancien milieu de terrain de l'AJ Auxerre fait partie des nombreux dossiers à l'étude dans les bureaux de Saint-Etienne. L'international malgache de 29 ans possède un profil qui plait beaucoup aux dirigeants stéphanois, qui voient en lui un joueur d'expérience, qui connait bien le football français et qui est doté de qualités techniques intéressantes.
Sous contrat jusqu'en juin 2028 avec les Young Boys Berne, club qu'il a rejoint en janvier 2025, Rayan Raveloson pourrait trouver à Sainté un environnement propice au développement de son jeu et une place de titulaire de choix, puisque les besoins dans l'entrejeu se font cruellement ressentir. Reste à savoir si le club suisse acceptera de laisser partir celui qui compte 30 apparitions cette saison. Et si lui est prêt à quitter une formation qui joue l'Europa League pour rejoindre une autre qui galère en Ligue 2...
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282913_0092
Premier League

Leur voiture en miettes, Kolo Muani et Odobert vont bien

ICONSPORT_274640_0024
OL

L’OL rendra hommage aux supporters du PAOK décédés ce mardi

ICONSPORT_260411_0062
ASSE

L'ASSE envoie Batubinsika en Grèce (officiel)

Fil Info

27 janv. , 19:58
Leur voiture en miettes, Kolo Muani et Odobert vont bien
27 janv. , 19:40
L’OL rendra hommage aux supporters du PAOK décédés ce mardi
27 janv. , 19:13
L'ASSE envoie Batubinsika en Grèce (officiel)
27 janv. , 19:03
PSG : Luis Enrique valide l'arrivée de Jules Koundé
27 janv. , 18:40
OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux
27 janv. , 18:20
Billal Brahimi recale Israël et revient en France
27 janv. , 18:00
Un but tous les deux matchs, l'OM le refuse au mercato
27 janv. , 17:44
Mbappé et Brahim Diaz, la théorie du complot de Riolo

Derniers commentaires

L’OL rendra hommage aux supporters du PAOK décédés ce mardi

Grecs ?

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Sergio soit pas stupide il a quitter l’OL il est juste ds le groupe logique

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

On dirait vraiment un segpa sur chaque commentaire 😆

L’OL rendra hommage aux supporters du PAOK décédés ce mardi

respect

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

pas a lui non, a un groupement d'investisseurs q'il represente, textor n'a pas d'argent, sauf aux iles caimans!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading