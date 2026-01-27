L'ASSE craque sur un milieu international

La fin du mercato hivernal approchant à grands pas, la direction de l'AS Saint-Etienne s'active pour recruter un nouveau milieu de terrain. Dans le viseur, Rayan Raveloson, l'ancien de l'ESTAC et de l'AJ Auxerre.

La saison de Saint-Etienne est très loin des attentes. Après l'avoir entamée par un mercato estival de grande envergure et quelque 25 millions d'euros dépensés dans le recrutement, le club forézien n'a jamais réussi à progresser, selon les propres mots de son entraineur Eirik Horneland. En s'inclinant à Reims lors de la dernière journée de Ligue 2, les Verts ont chuté à la cinquième place du classement. Avec la double blessure de Jaber et Lamba face à Reims, ainsi que les déboires concernant Pierre Ekwah, la direction stéphanoise n'a plus le choix et doit rapidement trouver un milieu défensif avant la fin du mercato hivernal le 2 février. Parmi les pistes explorées, on retrouve notamment Rayan Raveloson.

R. Raveloson Madagascar • Âge 29 • Milieu Europa League 2025/2026 Matchs 9 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 3 Rouge 0 Jaune Rouge 0

L'ASSE tente un international

C'est en tout cas ce qu'il faut croire des informations de L'Equipe selon lesquelles l'ancien milieu de terrain de l'AJ Auxerre fait partie des nombreux dossiers à l'étude dans les bureaux de Saint-Etienne. L'international malgache de 29 ans possède un profil qui plait beaucoup aux dirigeants stéphanois, qui voient en lui un joueur d'expérience, qui connait bien le football français et qui est doté de qualités techniques intéressantes.

Sous contrat jusqu'en juin 2028 avec les Young Boys Berne, club qu'il a rejoint en janvier 2025, Rayan Raveloson pourrait trouver à Sainté un environnement propice au développement de son jeu et une place de titulaire de choix, puisque les besoins dans l'entrejeu se font cruellement ressentir. Reste à savoir si le club suisse acceptera de laisser partir celui qui compte 30 apparitions cette saison. Et si lui est prêt à quitter une formation qui joue l'Europa League pour rejoindre une autre qui galère en Ligue 2...