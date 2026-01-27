La LFP remporte son procès face à BeIN Sports

Plusieurs jours après avoir remporté son procès contre Canal+ et BeIN Sports concernant le contrat Amazon de 2021, la LFP a encore remporté une victoire judiciaire.

Ce mardi, le tribunal des affaires économiques de Paris a rendu son verdict dans le litige opposant la LFP à BeIN Sports concernant le paiement des droits de diffusion de la Ligue 1 pour cette saison 2025-2026. La chaîne franco-qatarienne devait un peu plus de 14 millions d'euros à la ligue, un montant correspondant aux sommes dues. Au final, la justice a tranché en la faveur de la LFP qui s'en sort une nouvelle fois sur le terrain judiciaire, révèle L'Equipe.

Pour rappel, BeIN Sports ne réglait jusqu'à présent que 14 des 18 millions d'euros prévenus à chaque échéance. Pire, la chaîne payante réclamait 29 millions d'euros d'indemnités à la LFP. Le quotidien sportif français indique, grâce au jugement qu'il a pu consulter, que « le tribunal déboute la SAS BeIN Sports France de toutes ses demandes », laquelle doit désormais verser 14 130 000 euros de soldes impayés liés aux échéanciers.