ICONSPORT_275433_0026
Medhi Benatia

L'OM tente un deal énorme en Premier League

OM27 janv. , 15:00
parHadrien Rivayrand
3
L’OM n’en a pas encore terminé avec son mercato hivernal. Les dirigeants phocéens souhaitent désormais recruter un nouveau latéral gauche qui évolue en Premier League.
L’Olympique de Marseille est très actif ces dernières heures sur le marché des transferts. Mehdi Benatia et la cellule de recrutement phocéenne travaillent afin de renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, d’autant que plusieurs départs récents vont libérer de la place au sein du groupe de l’entraîneur italien.
Si possible, l’OM aimerait recruter un nouveau latéral gauche avant la fin du mercato hivernal. Si Souffian El Karouani, qui évolue sous les couleurs d’Utrecht, intéresse fortement les pensionnaires du Stade Vélodrome, il n’est toutefois pas le seul profil à avoir retenu l’attention du club marseillais.

L'OM fonce encore en Premier League 

Selon les dernières informations de But Football Club, l’Olympique de Marseille est en effet en contact avec un joueur évoluant en Premier League. L’identité de ce dernier n’a pas encore filtré mais le profil serait séduisant pour apporter une vraie plus-value aux Phocéens.
En cette fin de mercato, les Phocéens souhaitent continuer à explorer le marché anglais. Récemment, Ethan Nwaneri est arrivé en prêt en provenance d’Arsenal, et à Marseille, on estime que d’autres bons coups restent possibles du côté de la Premier League.

Lire aussi

OM : Accord secret pour la signature d’un attaquant ?OM : Accord secret pour la signature d’un attaquant ?
En attendant de savoir qui débarquera ou non sur la Canebière en cette fin du mois de janvier, l’Olympique de Marseille prépare son déplacement en Belgique pour affronter Bruges, mercredi soir, pour la dernière journée de la Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi jouent clairement leur avenir européen cette saison.
Après la victoire probante face au RC Lens samedi dernier en Ligue 1 au Stade Vélodrome, une confirmation est désormais attendue en Europe de la part d’un groupe qui souffle le chaud et le froid depuis le début de cet exercice. Les leaders seront particulièrement attendus au tournant.
3
Articles Recommandés
Dro 2030
PSG

PSG : Dro Fernandez supportera toujours le Barça

ICONSPORT_282660_0179
OM

Un flop de l'OM part pour une mission impossible

ICONSPORT_283294_0166
OL

OL : Chelsea regarde Lyon jouer et rêve d'un gros coup

ICONSPORT_180000_0045
FC Nantes

Un milieu français de Série A proche de Nantes

Fil Info

27 janv. , 17:00
PSG : Dro Fernandez supportera toujours le Barça
27 janv. , 16:30
Un flop de l'OM part pour une mission impossible
27 janv. , 16:00
OL : Chelsea regarde Lyon jouer et rêve d'un gros coup
27 janv. , 15:30
Un milieu français de Série A proche de Nantes
27 janv. , 14:40
LdC : Programme TV et résultats de la 8e et dernière journée
27 janv. , 14:20
OL : Orel Mangala sur le départ, ça s'accélère
27 janv. , 14:04
Victor Joseph signe à l'OM
27 janv. , 13:40
L1 : Will Still renvoie son CV à toute la Ligue 1

Derniers commentaires

OM : Nwaneri, les négociations tombent à l'eau

En terme d'âneries tu es le boss et je m'incline devant tes prouesses. Un exemple? L'OM a des pertes chaque année peut-être, mais elles sont comblés. Donc dire que l'OM a besoin d'argent est une ânerie. Inutile de faire un long paragraphe à côté de la plaque pour essayer de le prouver. Une autre? Mc Court cherche un partenaire donc tu sais qu'il n'a plus l'intention de combler. Tu devrais réviser tes cours d'éco du lycée. Chercher un partenaire ne veut pas uniquement dire un désinvestissement. C'est du b.a-ba. Encore une fois à coté de la plaque. Quant au prêt sans OA, tu fais les questions et les réponses stupides tout seul comme un grand, alors je te laisse dans ton délire. Il n'y a pas pire âne que celui qui ne veut pas comprendre.

OL : Chelsea regarde Lyon jouer et rêve d'un gros coup

Avec eux tu as 18ans tu finis a Strasbourg :D

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

lyon c'est 3 demie 2 en ldc et une en ligue europa (aller 4 avec celle de 1964 coupe des coupes)

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

non moins que 94 ans elle n'existait pas au debut la premiere etait en 1955

OL : Orel Mangala sur le départ, ça s'accélère

une belle carotte de textor

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading