L'OM tente un deal énorme en Premier League

L’OM n’en a pas encore terminé avec son mercato hivernal. Les dirigeants phocéens souhaitent désormais recruter un nouveau latéral gauche qui évolue en Premier League.

L’Olympique de Marseille est très actif ces dernières heures sur le marché des transferts. Mehdi Benatia et la cellule de recrutement phocéenne travaillent afin de renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, d’autant que plusieurs départs récents vont libérer de la place au sein du groupe de l’entraîneur italien.

Si possible, l’ OM aimerait recruter un nouveau latéral gauche avant la fin du mercato hivernal. Si Souffian El Karouani, qui évolue sous les couleurs d’Utrecht, intéresse fortement les pensionnaires du Stade Vélodrome, il n’est toutefois pas le seul profil à avoir retenu l’attention du club marseillais.

L'OM fonce encore en Premier League

Selon les dernières informations de But Football Club, l’Olympique de Marseille est en effet en contact avec un joueur évoluant en Premier League. L’identité de ce dernier n’a pas encore filtré mais le profil serait séduisant pour apporter une vraie plus-value aux Phocéens.

En cette fin de mercato , les Phocéens souhaitent continuer à explorer le marché anglais. Récemment, Ethan Nwaneri est arrivé en prêt en provenance d’Arsenal, et à Marseille, on estime que d’autres bons coups restent possibles du côté de la Premier League.

En attendant de savoir qui débarquera ou non sur la Canebière en cette fin du mois de janvier, l’Olympique de Marseille prépare son déplacement en Belgique pour affronter Bruges, mercredi soir, pour la dernière journée de la Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi jouent clairement leur avenir européen cette saison.

Après la victoire probante face au RC Lens samedi dernier en Ligue 1 au Stade Vélodrome, une confirmation est désormais attendue en Europe de la part d’un groupe qui souffle le chaud et le froid depuis le début de cet exercice. Les leaders seront particulièrement attendus au tournant.