Un Ballon d’Or confirme, l’OM tient une pépite XXL

Un Ballon d’Or confirme, l’OM tient une pépite XXL

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parGuillaume Conte
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L'OM se frotte les mains en voyant le jeune Kelyann Bezahaf saisir sa chance sous Bruno Genesio. Le profil du jeune latéral droit est validé par une légende du club.
Les jeunes ont montré la voie ce dimanche lors de la victoire à Troyes. Si Nouhoum Kamissoko a tenu la baraque au milieu de terrain, le jeune Kelyann Bezahaf a été solide au poste pendant 90 minutes. Si Bruno Genesio avait des doutes, il a trouvé son latéral droit pour suppléer, voire concurrencer à l’avenir, Timothy Weah.
A 20 ans, le natif de Martigues a croqué sa première titularisation en Ligue 1 à pleine dents, répondant aux attentes de l’OM à ce poste. Ce n’est pas une surprise pour Jean-Pierre Papin, qui l’a eu sous ses ordres avec la réserve de Marseille ces dernières années, et n’a que des bonnes choses à dire sur Bezahaf.

Papin est le fan numéro 1 de Bezahaf

« C’est quelqu’un qui bosse et ne dit rien. C’est très, très bon techniquement. Il a un très bon pied pour centrer. C’est un petit chien fou. Il ne lâche rien. Il est toujours bien placé, il va vite. Pour un latéral, c’est parfait. Un gamin très bien éduqué, très compétent mais surtout très intelligent », a livré le Ballon d’Or 1991 dans les colonnes de La Provence.
S’il n’est plus à l’OM désormais, JPP garde un oeil attentif sur les jeunes qu’il a pu avoir sous sa coupe par le passé, et qui profitent de la situation compliquée dans laquelle se trouve le club pour se mettre à leur avantage. C’est aussi tout ce que souhaitaient les supporters marseillais, persuadés que l’une des solutions pour éviter une saison catastrophique est aussi d’aller chercher dans le centre de formation pour permettre à Bruno Genesio de faire progresser les jeunes.
Avec Kelyann Bezahaf, la mission est bien lancée, pour un joueur qui a signé pro en 2025, et avait déjà prolongé une première fois son contrat au mois de juillet dernier.

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Derniers commentaires

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

Le rapport ?? Tes sérieux la ?? Qui nome les préfets ?? Le fameux ministre de l'intérieur monsieur nunez, les prefet ils respectent les consignes du gouvernement et des ministres... Oui ils ont une sale réputation pour cela que ca aurait ete un plaisir de les accueillir a Marseille d'autant que les frangins de L'AEK sont deja sur place et certains arriveront directement de Londres demain vue que ce soir AEK joue vs shaktior... tout ce monde venu pour rien...

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

L'administration française dans toute sa splendeur.

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

c'est juste que tu fais pas ca 2 jours avant

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

Quel rapport avec le gouvernement ? C'est une décision préfectorale, au vu des supporters très violents de l'Olympiakos, qui ont une sale réputation, et qui avaient même prévenus qu'ils allaient en découdre, vous vouliez une interdiction totale de votre club en Europe ? Et un faillite totale de votre club, à ne décision UEFA, vous êtes, vraiment malade, il faut vous faire soigner. La préfecture a très bien fait, et j'espère que tous les pays feront de même.

Yamal Ballon d'Or, un énorme indice tombe

Ce ne serait que justice.

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