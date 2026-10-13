Un Ballon d’Or confirme, l’OM tient une pépite XXL

L'OM se frotte les mains en voyant le jeune Kelyann Bezahaf saisir sa chance sous Bruno Genesio. Le profil du jeune latéral droit est validé par une légende du club.

Les jeunes ont montré la voie ce dimanche lors de la victoire à Troyes. Si Nouhoum Kamissoko a tenu la baraque au milieu de terrain, le jeune Kelyann Bezahaf a été solide au poste pendant 90 minutes. Si Bruno Genesio avait des doutes, il a trouvé son latéral droit pour suppléer, voire concurrencer à l’avenir, Timothy Weah.

A 20 ans, le natif de Martigues a croqué sa première titularisation en Ligue 1 à pleine dents, répondant aux attentes de l’OM à ce poste. Ce n’est pas une surprise pour Jean-Pierre Papin, qui l’a eu sous ses ordres avec la réserve de Marseille ces dernières années, et n’a que des bonnes choses à dire sur Bezahaf.

Papin est le fan numéro 1 de Bezahaf

« C’est quelqu’un qui bosse et ne dit rien. C’est très, très bon techniquement. Il a un très bon pied pour centrer. C’est un petit chien fou. Il ne lâche rien. Il est toujours bien placé, il va vite. Pour un latéral, c’est parfait. Un gamin très bien éduqué, très compétent mais surtout très intelligent », a livré le Ballon d’Or 1991 dans les colonnes de La Provence.

S’il n’est plus à l’OM désormais, JPP garde un oeil attentif sur les jeunes qu’il a pu avoir sous sa coupe par le passé, et qui profitent de la situation compliquée dans laquelle se trouve le club pour se mettre à leur avantage. C’est aussi tout ce que souhaitaient les supporters marseillais, persuadés que l’une des solutions pour éviter une saison catastrophique est aussi d’aller chercher dans le centre de formation pour permettre à Bruno Genesio de faire progresser les jeunes.

Avec Kelyann Bezahaf, la mission est bien lancée, pour un joueur qui a signé pro en 2025, et avait déjà prolongé une première fois son contrat au mois de juillet dernier.