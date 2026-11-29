Le PSG est attendu au mercato d'hiver sur plusieurs dossiers, et notamment en attaque. Malgré l'annonce de sa maladie récente, Luis Campos est parfaitement au courant de l'engouement sur la future recrue.

Directeur sportif du Paris SG, Luis Campos a annoncé ce week-end souffrir d’une maladie sérieuse dans un long message sur les réseaux sociaux. Cette mise au point sur sa volonté de continuer sa mission avec le club de la capitale lui a aussi permis d’aborder un sujet qui peut paraitre bien secondaire par rapport aux soucis de santé. Mais dans sa façon de relativiser les choses, le directeur sportif du PSG a rappelé qu’il se souciait aussi du mercato du PSG à venir, et des absences majeures en attaque en raison des blessures de Kvara et Doué.

S’il s’amuse des rumeurs sur les innombrables recrutements en attaque du club de la capitale, il reconnait tout de même qu’il suit le sujet de près, et laisse entendre que quelque chose sera fait en temps voulu pour renforcer la formation de Luis Enrique.

« Nous allons de l’avant sans crainte, car c’est certes un problème de perdre Kvara et Doué (deux des piliers de cette équipe), mais nous allons de l’avant. Nous ne pouvons pas recruter le 1er décembre. Vous pouvez proposer 10 noms par jour (il y a eu un jour où, compte tenu de l’importance du PSG dans le paysage actuel du football mondial, acquise sur le terrain et dont nous sommes fiers), 18 noms différents pour le même poste ont été cités dans divers médias de différents pays. Parfait, tout le monde essaie d’être créatif et de jouer son rôle. Et certains y parviennent… D’autres, et ce sont presque toujours les mêmes, sont loin du compte. Nous les connaissons déjà et ne leur en voulons pas », a fait savoir Luis Campos dans un message assez énigmatique qui s’est ensuite poursuivi sur la vérité de l’instant, des intérêts parallèles contraires au PSG et le chaos du monde actuel. En tout cas, Luis Campos confirme qu’il est attentif sur tout ce qui se dit sur son club et le mercato à venir, où son club sera attendu sur plusieurs fronts.