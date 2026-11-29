Une semaine après avoir été battu à domicile par Lyon, le LOSC est tombé samedi au Mans. Même si entre les deux défaites, Lille a battu le Bayern Munich, Olivier Létang est furieux. Le président lillois estime que les joueurs n'ont pas été sérieux et doivent rapidement rectifier le tir.

Les supporters lillois ont été soumis à une douche écossaise cette semaine puisqu'en l'espace de quelques jours leur équipe a été médiocre en Ligue 1 et excellente en Ligue des champions. Mais, au lendemain de la défaite 2-1 face au Mans, promu en Ligue 1 cette saison, le président du LOSC est sorti du silence. S'exprimant sur le site officiel de son club, Olivier Létang n'a pas mâché ses mots. S'il tient à féliciter l'équipe sarthoise pour sa prestation, il a également pointé du doigt ses propres joueurs dont il attendait plus et mieux. Le patron de Lille n'a pas du tout aimé le comportement de son équipe, à qui il avait pourtant fait passer un message afin d'éviter cette sortie de route au Mans.

Pour Olivier Létang, les joueurs doivent assumer le fait qu'ils n'ont pas été encore une fois à la hauteur des attentes, et il trouve cela inadmissible. « Cette nouvelle défaite, la deuxième de suite en Ligue 1, n’est pas acceptable ! Avec Davide, nous avions prévenu les joueurs dès mercredi soir et vendredi matin du contexte et de l’importance de ce match. Ces deux défaites consécutives en Ligue 1 ne sont pas synonymes de crise ou d’affolement. Cependant, quand vous êtes prévenus et que vous réalisez ce type de performance, il est nécessaire « d’alerter tout le monde » et dès maintenant pour que certains se réveillent vite… très vite. Nous devons faire beaucoup plus et beaucoup mieux », prévient Olivier Létang, qui en a remis une couche.

Létang exige des efforts et vite

Pour le président du LOSC, on ne peut pas réaliser de telles prestations lorsque l’on porte le maillot de Lille. « Pour gagner un match, il faut bien le préparer et comme pour celui de Lyon, les joueurs n’ont pas bien préparé celui du Mans. Il n’y a jamais de hasard sur un temps long. Les égos mal placés et le manque d’humilité se paient toujours. Les Manceaux, eux, nous ont donné une leçon de ce que doit être une équipe, de tout faire ensemble avec détermination et avec le cœur. Pour certains, rien n’est grave. Perdre et ne pas respecter les valeurs de notre Club, ce n’est pas grave. Je ne peux pas l’accepter et je ne l’accepterai jamais », menace clairement un Olivier Létang conscient que la saison en est à un tournant. Samedi prochain, le LOSC reçoit Auxerre et il ne faut aucun doute que du côté de l'effectif de Davide Ancelotti, certains vont devoir se secouer.