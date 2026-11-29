Natif de Vitrolles, Anis Doubal a été formé à l'OM où il est désormais sous contrat jusqu'en juin 2028. Mais le défenseur de 20 ans semble prêt à rejoindre l'Espérance Sportive de Tunis, lui qui est international U23 avec ce pays.

Anis Doubal le sait, il n'est pas facile de se faire une place dans l'effectif d'une formation telle que l'Olympique de Marseille. Malgré un contrat signé en novembre 2025 qui le lie jusqu'en 2028 avec son club formateur, le jeune défenseur international espoirs tunisien doit se contenter des matchs avec la réserve de l'OM en National 2. C'est pour cela qu'il ne serait pas insensible à l'offre de l'Espérance Sportive de Tunis, un des plus grands clubs du pays, actuellement troisième du championnat. Selon AfricaFoot , le club tunisien aurait déjà entamé les négociations avec les dirigeants de l'Olympique de Marseille afin de parvenir à un accord pour le prêt ou le transfert d'Anis Doubal au mercato d'hiver.

Lutte à trois pour le défenseur de l'OM

Journaliste pour le média spécialisé, Walid El Mechri précise que le défenseur de l'Olympique de Marseille, convoité aussi par Pau et Laval, est la priorité numéro 1 du club de Tunis. « Engagée dans la Ligue des champions africaine, l’Espérance souhaite disposer d’un effectif capable de répondre aux exigences des compétitions nationales et continentales. Le renforcement du poste d’arrière gauche fait partie des pistes étudiées par le club, et Doubal serait aujourd’hui le profil privilégié », révèle notre confrère concernant ce dossier, qui n'est évidemment pas la priorité des priorités pour Grégory Lorenzi.

Pour l'instant, c'est l'hypothèse d'un prêt sans option d'achat qui est privilégiée par l'Espérance Sportive de Tunis, le club tunisien semblant avoir compris que l'Olympique de Marseille n'était pas vendeur du défenseur formé au club. Les négociations devraient donc continuer encore entre les deux clubs, les dirigeants de l'EST étant déterminés à faire signer Anis Doubal en janvier prochain au nez et à la barbe des deux clubs de Ligue 2.