Rami est cash, l’OM peut dire merci à l’arbitre

L'OM a fait l'essentiel à Troyes, mais le match aurait pu être beaucoup plus compliqué si M. Paradis avait exclu Himad Abdelli en début de match.

C’est peut-être l’un des premiers tournants positifs de la saison de l’OM. En grand danger au classement, Marseille est allé s’imposer 2-0 à Troyes pour se sortir de la zone rouge et espérer gagner un peu de sérénité avec des adversaires plus abordables à venir. Mais dans ce match, il y a clairement eu un tournant en tout début de rencontre. En essayant de reprendre un ballon aérien dans la surface adverse, Himad Abdelli a effectué un geste dangereux, mettant son pied au niveau de la tête de Gomis.

Pour Rami, c'est rouge pour Abdelli normalement

J’ai vraiment cru qu’il allait sortir le rouge. Car si on se fie à la logique des arbitres comme on peut le voir dans le monde entier, qu’il ait vu ou pas, c’est pied en l’air, il touche le visage et donc c’est carton rouge. Après, il y a le bon sens de l’arbitre qui évite de tuer ce match avec rouge, mais pour moi c’est rouge », a livré le consultant de Un geste qui aurait du valoir un carton rouge aux yeux d’Adil Rami, ancien joueur de l’OM mais qui estime que l’arbitre n’avait pas le choix même si cela aurait radicalement changé la donne du match. «», a livré le consultant de Ligue 1 +, pour qui l’OM s’en sort clairement très bien sur cette action.

En tout cas, M. Paradis n’a pas jugé bon de ne donner ne serait-ce qu’un avertissement au milieu marseillais, et la VAR ne l’a pas corrigé non plus sur cette action qui n’a pas fait l’objet de trop vives contestations de la part des joueurs troyens. Mais comme le dit Adil Rami, Himad Abdelli aurait très bien pu hériter d’un carton rouge pour ce même geste avec un officiel plus sévère. L’international algérien s’en est bien sorti, et il a même pu terminer la rencontre avec un but grâce à son pénalty en fin de match. Un penalty qui, lui, a été beaucoup plus contesté par les Troyens alors que le contact entre le gardien aubois et Faris Moumbagna est difficile à déterminer.

Les aléas d’une rencontre qui a en tout cas basculé en faveur de l’OM, et fait un bien fou à Bruno Genesio avant le retour de la Coupe d’Europe.