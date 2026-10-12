Rami est cash, l’OM peut dire merci à l’arbitre

Rami est cash, l’OM peut dire merci à l’arbitre

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parGuillaume Conte
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L'OM a fait l'essentiel à Troyes, mais le match aurait pu être beaucoup plus compliqué si M. Paradis avait exclu Himad Abdelli en début de match.
C’est peut-être l’un des premiers tournants positifs de la saison de l’OM. En grand danger au classement, Marseille est allé s’imposer 2-0 à Troyes pour se sortir de la zone rouge et espérer gagner un peu de sérénité avec des adversaires plus abordables à venir. Mais dans ce match, il y a clairement eu un tournant en tout début de rencontre. En essayant de reprendre un ballon aérien dans la surface adverse, Himad Abdelli a effectué un geste dangereux, mettant son pied au niveau de la tête de Gomis.

Pour Rami, c'est rouge pour Abdelli normalement

Un geste qui aurait du valoir un carton rouge aux yeux d’Adil Rami, ancien joueur de l’OM mais qui estime que l’arbitre n’avait pas le choix même si cela aurait radicalement changé la donne du match. « J’ai vraiment cru qu’il allait sortir le rouge. Car si on se fie à la logique des arbitres comme on peut le voir dans le monde entier, qu’il ait vu ou pas, c’est pied en l’air, il touche le visage et donc c’est carton rouge. Après, il y a le bon sens de l’arbitre qui évite de tuer ce match avec rouge, mais pour moi c’est rouge », a livré le consultant de Ligue 1+, pour qui l’OM s’en sort clairement très bien sur cette action.
En tout cas, M. Paradis n’a pas jugé bon de ne donner ne serait-ce qu’un avertissement au milieu marseillais, et la VAR ne l’a pas corrigé non plus sur cette action qui n’a pas fait l’objet de trop vives contestations de la part des joueurs troyens. Mais comme le dit Adil Rami, Himad Abdelli aurait très bien pu hériter d’un carton rouge pour ce même geste avec un officiel plus sévère. L’international algérien s’en est bien sorti, et il a même pu terminer la rencontre avec un but grâce à son pénalty en fin de match. Un penalty qui, lui, a été beaucoup plus contesté par les Troyens alors que le contact entre le gardien aubois et Faris Moumbagna est difficile à déterminer.
Les aléas d’une rencontre qui a en tout cas basculé en faveur de l’OM, et fait un bien fou à Bruno Genesio avant le retour de la Coupe d’Europe.
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Une honte un coaching pareil ça a marché contre Rennes mais a Lens c est Zéro quand tu vois des joueurs a la ramasse comme Tolisso Sulc a la mi temps tu les sors tu fait entrer Merah a la place de Sulc et Tessmann a la place de Tolisso et Openda quand il sort la moindre des choses sait de faire entrer Himbert il n est même pas sur la feuille de match ou d essayer de donner du temps de jeu a Duranville. Quand on vois qu on finit tout les matchs avec TOLISSO avant centre alors qu on a plus de joueurs a la construction honnêtement je ne comprends pas

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Tonio, Commentaire d’un pseudo supporter de l’OL , qui ne sait que taper sur joueurs , entraîneur , etc . Bref aucun intérêt

Rami est cash, l’OM peut dire merci à l’arbitre

Il n'y a pas que Rami qui le dit ! tout le monde la vu que l'arbitre a beaucoup fait pour aider l'OM a gagner ce match c'est sur c'est le Rouge aussi pour Abdeli et plus fort que ça il n'a même pas pris un jaune !

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

On les a bien aider a sortir de la zone rouge.... Comment ne pas siffler et sanctionner d'un rouge le pied haut de Abdelli.....quand on voit l'absence de faute sur le penalty accordé aux marseillais....

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Rappelons que Gomes n'avait pas été bon avec l'OM sur ses premiers mois l'an dernier au point de voir l'OM le prêter à Wolverhampton où ça s'est encore plus mal passé. Il n'est donc pas surprenant de voir ce joueur ne pas réussir cette année. Il n'est à l'OM que parce que l'OM n'a plus de moyen et que personne n'a voulu l'acheter... Près de 50% des joueurs ayant plus de 2 ans en pro sont des joueurs de retour de prêts très souvent non concluant (Meite, Harit, Moumbagna, Cornélius, Gomes, Garcia et Maupay). Tu ajoutes des joueurs qui n'ont pas voulu partir (Paixao, hojberg et Aguerg), 1 remplaçant (De Lange), 2 titulaires (Weah et Gouiri) et quelques jeunes... c'est ton effectif... Forcément que tu galères

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