R1 ou pas, Bordeaux a trouvé son nouveau stade

Si c'était juste"passer" pour un con mais lui il y reste définitivement jusqu'à ce que mort s'en suive , son épitaphe sera " SAMir ,Con de naissance, et mort aussi con"
Marseille chie sur leur ricain mais grâce a lui ont le 2 ème budget de france ...et de loin .....
… au micro d'Ici Paris Ile-de-France, Romain Beddouk… 😁😂🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
… parlez-nous du match et pas de vos points de vues interminables sur les stratégies qui vous sont étrangères. Je coupe le son … Mais c’est exactement ça et j’en suis à me demander si je ne vais pas arrêter mon abo tellement ils sont nuls , Oharau n’arrive pas à rattraper les guignols… 😩😩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Pour moi ca a toujours été une connerie de garder un joueur contre son gré. J'oublie pas que ce joueur avait encore sa valise de prête y a quelques jours. Ca va forcément se ressentir dans ses performances.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|5
|2
|6
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
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|4
|3
|1
|1
|1
|2
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|0
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|7
|-3
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
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|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|4
|-3
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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