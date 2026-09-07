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R1 ou pas, Bordeaux a trouvé son nouveau stade

Bordeaux07 sept. , 17:30
parClaude Dautel
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Alors que le tribunal de commerce de Bordeaux devrait trancher cette semaine concernant l'avenir des Girondins de Bordeaux, le club sait déjà qu'il ne sera pas sans solution pour jouer ses matchs à domicile. Libourne a fait acte de candidature. 
La FFF ayant refusé de se pencher une nouvelle fois sur le dossier des Girondins, et les repreneurs ayant décidé ensuite de jeter l'éponge, tout indique que le tribunal de commerce va décider de placer en liquidation judiciaire le club au scapulaire. C'est donc en Régional 1 et même peut-être en Régional 2 que Bordeaux va repartir sous le statut amateur. Il est donc impossible d'envisager de faire jouer ces matchs à l'ancien Matmut Atlantique, dont le coût d'exploitation serait disproportionné et qui a perdu son sponsor dans la bataille. Exit aussi le stade Chaban-Delmas et le stade Sainte-Germaine, désormais réservés au rugby, l'UBB ayant pris la place des Girondins en matière de popularité. Mais, ce lundi, le maire de Libourne a posé sa candidature pour accueillir les matchs de football de son voisin bordelais.

Les Girondins à Libourne, c'est dans l'air

Dans des propos relayés par Ici Gironde, Philippe Buisson, maire socialiste de Libourne, a confirmé qu'il était disposé à faire jouer les rencontres des Girondins de Bordeaux dans son stade.... sachant que le club de Libourne évolue en Régional 2 suite au dépôt de bilan du FC Libourne. Des contacts ont été initiés et l'élu a donné son feu avec une condition. « J’ai répondu oui, je ne ferme pas la porte. J’y mettrai deux conditions. D'abord que le club de Libourne reste prioritaire sur l'utilisation du stade. Ensuite que les sujets de sécurité soient pleinement traités, a confié le maire, qui sait que ces derniers mois, les relations entre UItras bordelais ont donné lieu à des débordements. Cela remplirait les restaurants. Et je suis toujours favorable à l'idée de tisser des liens entre le Libournais et la métropole bordelaise. Ce serait un bon exemple. Et si les Girondins de Bordeaux devenaient davantage les Girondins de Gironde ce serait parfait. »

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