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« Je coupe le son », Michel Denisot tacle les commentaires de Ligue 1+

TV07 sept. , 19:00
parClaude Dautel
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Désormais seul diffuseur de la Ligue 1, la chaîne de la LFP, Ligue 1+, suscite plutôt de bons commentaires pour tout ce qui concerne l'aspect technique, aucun énorme bug n'ayant été à déplorer. Pour les commentaires, il en va autrement et Michel Denisot, commentateur historique de la Ligue 1, a dégâiné.
Pour les amateurs de Ligue 1, il n'y a désormais plus de question à se poser concernant le diffuseur des matchs du championnat de France, puisque depuis le début de la saison 2026-2027, c'est Ligue 1+ qui a la totalité des droits. Montée par la Ligue de Football Professionnel, Ligue 1+ n'a pas révolutionné la diffusion des matchs de football, ce qui est suffisant pour lui valoir des avis positifs. Mais s'agissant des commentaires, ce n'est pas vraiment la même histoire. Même si là encore, Ligue 1+ a fait un casting classique, pour les consultants, cela coince parfois. Ce qui est certain, c'est que Michel Denisot, voix légendaire du football, mais aussi du Grand Journal sur Canal+, et ancien président du PSG, n'est pas fan du tout des commentaires sur Ligue 1+. Et il n'est pas le seul.

Michel Denisot n'en peut plus

Via son compte X (anciennement Twitter), Michel Denisot a été bref mais efficace. « Ligue 1+ s’il vous plait, parlez-nous du match et pas de vos points de vues interminables sur les stratégies qui vous sont étrangères. Je coupe le son », écrit l'ancien journaliste. Et dans la foulée, il a été soutenu par une autre voix de Canal+, Cyril Linette : « Très juste. C’est vraiment le pb de fond du commentaire d’aujourd’hui. On avait les mêmes défauts parfois, mais vous rappeliez à l’ordre, et j’ai essayé de faire la même chose plus tard avec d’autres. Ce travail n’est plus fait visiblement (...) Rien de méchant, mais quand on commente, on a toujours tendance à sortir du simple descriptif du match pour raconter des anecdotes, donner des rdvs. C’est ça qui agace Michel Denisot. Quand il était notre patron, il nous en faisait souvent la remarque. Et il avait raison. »

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Marc Libra, qui a longtemps été consultant, est lui aussi déçu par les commentaires des matchs sur Ligue 1+ et admet avoir décidé de régler définitivement le problème en coupant le son. En réponse au message de Michel Denisot, il opine du chef : « Je fais la même chose ». A voir si ces remarques auront un véritable effet sur Ligue 1+.
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… parlez-nous du match et pas de vos points de vues interminables sur les stratégies qui vous sont étrangères. Je coupe le son … Mais c’est exactement ça et j’en suis à me demander si je ne vais pas arrêter mon abo tellement ils sont nuls , Oharau n’arrive pas à rattraper les guignols… 😩😩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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