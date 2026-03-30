Turpin arbitre à Monaco, l'OM ronchonne déjà

Dimanche soir prochain, l’AS Monaco recevra l’OM en Ligue 1. Clément Turpin sera l’arbitre de cette rencontre ô combien importante pour les deux formations.

L’ OM est plus que jamais en danger dans la course au top 4 de Ligue 1. Si les Phocéens semblaient à l’abri il y a encore peu, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les hommes d’Habib Beye devront s’employer dimanche soir pour espérer faire tomber une AS Monaco en grande forme.

L’inquiétude est palpable à l’OM avant ce déplacement en Principauté, où chaque détail comptera. Ces dernières heures, on a appris que Clément Turpin officiera lors de ce choc entre Monégasques et Phocéens, une désignation qui ne plaît pas vraiment à Marseille…

L'OM a de quoi trembler

En effet, l’OM réussit peu lorsque l’arbitre français est au sifflet. Au total, l’homme de 43 ans a dirigé Marseille à 47 reprises dans sa carrière, pour un bilan de 16 victoires, 10 nuls, mais surtout 21 défaites.

Concernant Monaco, Clément Turpin les a arbitrés 48 fois, pour 25 victoires, 6 nuls et 17 défaites. La saison passée, les Phocéens avaient notamment sombré sur le Rocher, s’inclinant sur le score de 3-0.

Peu importe l’arbitre, l’OM devra repartir de Monaco dimanche soir avec un résultat positif, même si certains manqueront à l’appel, notamment Mason Greenwood.

Dans le cas contraire, le top 4 pourrait sérieusement s’éloigner pour l’OM. Monaco, de son côté, a une belle opportunité de revenir à hauteur des Marseillais en cas de succès, ce qui ajouterait encore un peu plus de tension à la course aux places européennes.

Ce choc promet donc d’être particulièrement intense et vaudra clairement le détour, avec deux équipes qui joueront gros. Malheur au vaincu, qui pourrait voir ses ambitions sérieusement compromises à l’approche de la fin de saison.

Clément Turpin, au vu des enjeux, sera lui aussi sous une pression particulière, même s’il est plus qu’habitué à gérer ce type de rendez-vous à haute intensité.