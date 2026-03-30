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Clément Turpin, arbitre français

Turpin arbitre à Monaco, l'OM ronchonne déjà

OM30 mars , 20:00
parHadrien Rivayrand
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Dimanche soir prochain, l’AS Monaco recevra l’OM en Ligue 1. Clément Turpin sera l’arbitre de cette rencontre ô combien importante pour les deux formations.
L’OM est plus que jamais en danger dans la course au top 4 de Ligue 1. Si les Phocéens semblaient à l’abri il y a encore peu, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les hommes d’Habib Beye devront s’employer dimanche soir pour espérer faire tomber une AS Monaco en grande forme.
L’inquiétude est palpable à l’OM avant ce déplacement en Principauté, où chaque détail comptera. Ces dernières heures, on a appris que Clément Turpin officiera lors de ce choc entre Monégasques et Phocéens, une désignation qui ne plaît pas vraiment à Marseille…

L'OM a de quoi trembler 

En effet, l’OM réussit peu lorsque l’arbitre français est au sifflet. Au total, l’homme de 43 ans a dirigé Marseille à 47 reprises dans sa carrière, pour un bilan de 16 victoires, 10 nuls, mais surtout 21 défaites.
Concernant Monaco, Clément Turpin les a arbitrés 48 fois, pour 25 victoires, 6 nuls et 17 défaites. La saison passée, les Phocéens avaient notamment sombré sur le Rocher, s’inclinant sur le score de 3-0.
Peu importe l’arbitre, l’OM devra repartir de Monaco dimanche soir avec un résultat positif, même si certains manqueront à l’appel, notamment Mason Greenwood.

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Dans le cas contraire, le top 4 pourrait sérieusement s’éloigner pour l’OM. Monaco, de son côté, a une belle opportunité de revenir à hauteur des Marseillais en cas de succès, ce qui ajouterait encore un peu plus de tension à la course aux places européennes.
Ce choc promet donc d’être particulièrement intense et vaudra clairement le détour, avec deux équipes qui joueront gros. Malheur au vaincu, qui pourrait voir ses ambitions sérieusement compromises à l’approche de la fin de saison.
Clément Turpin, au vu des enjeux, sera lui aussi sous une pression particulière, même s’il est plus qu’habitué à gérer ce type de rendez-vous à haute intensité.
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Selon les informations d’Ici Paris Île-de-France : "Le PSG a pris note de la sortie médiatique au sujet de la vente du Parc des Princes d'Emmanuel Grégoire. Les dirigeants du club entendent et comprennent bien la forte volonté de l'équipe municipale de garder le PSG dans son mythique stade, mais comme nous l'a indiqué un proche du dossier, pour l'instant, le PSG n'envisage que deux options pour son futur stade : Massy et Poissy. Le Parc des Princes pourrait redevenir une option si, et seulement si, le conseil de Paris acte la possibilité d'acheter le stade parisien à un prix acceptable. Emmanuel Grégoire compte mettre ce point à l'ordre du jour du premier conseil de sa mandature, en avril. Autre point qu'il ne faut pas négliger, le PSG a son propre calendrier dans son étude des options possibles pour son futur stade. Automne 2026, le club prendra une décision sur son choix de futur stade… et pas avant."

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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