L’OM surclasse le PSG et l’OL dans l’histoire des Bleus

Sans être représenté dans la dernière liste de Didier Deschamps, l’Olympique de Marseille reste essentiel dans l’histoire de l’équipe de France. Aucun autre club n’a fourni autant de joueurs et de buteurs aux Bleus.

L’Olympique de Marseille n’est pas vraiment à l’honneur dans les récentes listes de Didier Deschamps. Pour l’accompagner lors du rassemblement écoulé, le sélectionneur de l’équipe de France n’a convoqué aucun Marseillais. Le champion du monde Benjamin Pavard pouvait prétendre à un retour chez les Bleus. Mais son réveil des dernières semaines n’a pas suffi pour convaincre le technicien qui, sauf hécatombe, ne devrait pas revoir ses plans pour la Coupe du monde 2026. Il n’empêche que l’Olympique de Marseille peut toujours se vanter d’une statistique flatteuse.

Dans toute l’histoire de l’équipe de France, aucun autre club n’a fourni plus d’internationaux tricolores. Le pensionnaire du Vélodrome a envoyé 87 joueurs différents chez les Bleus, un total nettement supérieur aux autres. Loin derrière, l’AS Monaco, deuxième dans ce classement, ne compte que 73 internationaux français, contre 62 pour le Paris Saint-Germain. Et ce n’est pas la seule hiérarchie mise en avant par nos confrères du Phocéen. On apprend également que l’Olympique de Marseille est le club qui a fourni le plus de buteurs différents à l’équipe de France.

Sous le maillot tricolore, 37 Marseillais ont trouvé le chemin des filets. On est loin des 28 joueurs du Paris Saint-Germain buteurs en Bleus, devant les 27 de l’AS Monaco. A noter que l’AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux en comptent 23, tandis que l’Olympique Lyonnais ne totalise que deux buteurs différents dans l’histoire de notre sélection. C’est dire l’importance de l’Olympique de Marseille dans le foot français. Bien évidemment, la tendance pourrait évoluer à l’avenir, notamment avec le Paris Saint-Germain de Désiré Doué qui a inscrit ses deux premiers buts avec les Bleus contre la Colombie (3-1) dimanche.