son arrivee annulee gameiro calme les supporters de l om gameiro 11 392789

Trop de pression à l'OM, Gameiro a paniqué

OM30 sept. , 19:40
parHadrien Rivayrand
0
Il y a quelques semaines, Kevin Gameiro annonçait prendre sa retraite sportive. L'ancien international français aura évolué dans des clubs de très haut niveau mais a toujours refusé la possibilité de rejoindre les rangs de l'OM. 
Kevin Gameiro aura connu de grands succès dans sa carrière. Il aura notamment remporté la Ligue 1 avec le PSG ou encore la Ligue Europa à 4 reprises (3 avec le FC Séville et 1 avec l'Atlético Madrid). Le 16 mars 2025, il a néanmoins annoncé sa retraite sportive après une dernière expérience du côté de Strasbourg. Avant cela, Kevin Gameiro aurait pu rejoindre l'OM, qui adorait son profil. Mais l'ancien du Paris Saint-Germain, par peur de la trop grande pression à Marseille, a toujours refusé les avances phocéennes. 

Gameiro ne regrette pas 

Lors d'un entretien accordé à Canal+, l'ancien attaquant de l'équipe de France a notamment indiqué concernant une arrivée à l'OM : « Non, ce n’était pas possible de signer à l'OM. Ils m’ont contacté plusieurs fois, la dernière en date lors de mon retour à Strasbourg. C’est plus un choix familial qui m’a fait refuser l’OM. À 34 ans, tu n’as pas envie de toute cette pression ». A noter que lors d'une interview précédente, l'ancien des Bleus avait aussi indiqué avoir eu la boule au ventre au moment de refuser l'OM, un club où il sait qu'il aurait dû tout donner en étant sous pression. Au final, de 2021 à 2024 avec le RC Strasbourg, Gameiro aura eu le temps de disputer 102 rencontres et de planter 26 buts. Une fin de carrière sans trop grande pression qui lui a réussi. Il aura aussi évité de se mettre certains supporters du PSG à dos, eux qui n'auraient pas forcément compris une arrivée du côté de l'Olympique de Marseille. 

Lire aussi

OM-Ajax : Un époustouflant record déjà battuOM-Ajax : Un époustouflant record déjà battu
Kevin Gameiro peut désormais suivre le football de loin, même s'il restera un grand supporter de Strasbourg. Les Alsaciens commenceront leur aventure européenne ce jeudi à 21h en Ligue Europa Conférence par un déplacement périlleux sur la pelouse du Slovan Bratislava.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272238_0029
PSG

Barça-PSG : Lamine Yamal, la polémique arrive

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée

ICONSPORT_272051_0005
Ligue des Champions

LdC : Un super Mbappé porte le Real à Almaty

ICONSPORT_268435_0252
LOSC

Lille : Le dossier Bouadi devient fou

Fil Info

20:40
Barça-PSG : Lamine Yamal, la polémique arrive
20:38
LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée
20:36
LdC : Un super Mbappé porte le Real à Almaty
20:20
Lille : Le dossier Bouadi devient fou
20:05
LdC : Kylian Mbappé plus prolifique que Thierry Henry
20:00
Esp : Tout était prêt, le Barça a déchiré le contrat de Nico Williams
19:57
OM - Ajax : les compos (21h sur Canal+Foot)
19:20
Officiel : L'ASSE condamne un acte raciste
19:00
6e du Ballon d'Or, Hakimi lâche ses vérités

Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca fait mieux que tout le monde

entraineur exceptionel, meilleur gardien du monde Fofana ballon d' or, Merah futur Zidane, Niakaté le monstre, piouuu que peut il empecher Lyon d etre champion de France et d Europe !

OL : Paulo Fonseca fait mieux que tout le monde

qu est ce qu il se passe Fiasco? rude journée? tu troll vraiment à ras les paquerettes

Le PSG réactive en urgence un dossier à 40 ME

Bien sûr que ce serait une excellente idée pour le PSG

OL : Paulo Fonseca fait mieux que tout le monde

Ils ne sont pas les seuls à faire des projections, certains s’imaginent battre le Pgégé et gagner la FarmersLigue, tous nuls quoi 😂🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

OL : Paulo Fonseca fait mieux que tout le monde

Bah , sans doute les nuls, un peu comme toi quoi …🤣🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading