Trop de pression à l'OM, Gameiro a paniqué

Il y a quelques semaines, Kevin Gameiro annonçait prendre sa retraite sportive. L'ancien international français aura évolué dans des clubs de très haut niveau mais a toujours refusé la possibilité de rejoindre les rangs de l'OM.

Kevin Gameiro aura connu de grands succès dans sa carrière. Il aura notamment remporté la Ligue 1 avec le PSG ou encore la Ligue Europa à 4 reprises (3 avec le FC Séville et 1 avec l'Atlético Madrid). Le 16 mars 2025, il a néanmoins annoncé sa retraite sportive après une dernière expérience du côté de Strasbourg. Avant cela, Kevin Gameiro aurait pu rejoindre l' OM , qui adorait son profil. Mais l'ancien du Paris Saint-Germain, par peur de la trop grande pression à Marseille, a toujours refusé les avances phocéennes.

Gameiro ne regrette pas

Lors d'un entretien accordé à Canal+, l'ancien attaquant de l'équipe de France a notamment indiqué concernant une arrivée à l'OM : « Non, ce n’était pas possible de signer à l'OM. Ils m’ont contacté plusieurs fois, la dernière en date lors de mon retour à Strasbourg. C’est plus un choix familial qui m’a fait refuser l’OM. À 34 ans, tu n’as pas envie de toute cette pression ». A noter que lors d'une interview précédente, l'ancien des Bleus avait aussi indiqué avoir eu la boule au ventre au moment de refuser l'OM, un club où il sait qu'il aurait dû tout donner en étant sous pression. Au final, de 2021 à 2024 avec le RC Strasbourg, Gameiro aura eu le temps de disputer 102 rencontres et de planter 26 buts. Une fin de carrière sans trop grande pression qui lui a réussi. Il aura aussi évité de se mettre certains supporters du PSG à dos, eux qui n'auraient pas forcément compris une arrivée du côté de l'Olympique de Marseille.

Kevin Gameiro peut désormais suivre le football de loin, même s'il restera un grand supporter de Strasbourg. Les Alsaciens commenceront leur aventure européenne ce jeudi à 21h en Ligue Europa Conférence par un déplacement périlleux sur la pelouse du Slovan Bratislava.