Transfert validé, l'OM va payer 20 millions d'euros

OM27 nov. , 8:20
parCorentin Facy
Prêté avec option d’achat par le RB Leipzig l’été dernier, Arthur Vermeeren monte en puissance. Sa prestation contre Newcastle en Ligue des Champions a convaincu l’OM de l’acheter pour 20 millions d’euros.
L’été dernier, l’Olympique de Marseille a été très actif sur le marché des transferts et parmi les joueurs qui ont posé leurs valises en Provence, Arthur Vermeeren n’a pas été le plus utilisé durant les trois premiers mois. Roberto De Zerbi a été très prudent avec son milieu de terrain belge, mais ce dernier monte en puissance et sa prestation contre Newcastle en Ligue des Champions mardi soir a une forte résonance.
Précieux sans le ballon pour colmater les brèches laissées par ses coéquipiers, très propre techniquement pour faire avancer le jeu de son équipe, Arthur Vermeeren s’impose au fil des semaines comme un titulaire indiscutable à l’OM. Les dirigeants phocéens en ont bien conscience et souhaitent sécuriser au plus vite l’avenir de la pépite de seulement 20 ans.
Prêté par le RB Leipzig avec une option d’achat à 20 millions d’euros, Arthur Vermeeren a de fortes chances de faire l’objet d’un transfert à Marseille dans les mois à venir selon Tutto Mercato Web. Pour le média italien, il ne fait aucun doute que les dirigeants phocéens ne vont pas laisser filer un tel talent alors qu’ils ont la main sur son avenir. « Déjà adulé par les supporters, il devra confirmer ses performances. Mais à ce niveau, il semble évident que Vermeeren deviendra rapidement un titulaire indiscutable à l’OM et que Longoria lèvera l’option d’achat à 20 millions d’euros pour le recruter définitivement » peut-on lire sur le site du média italien.

Vermeeren à l'OM pour 20 millions d'euros ?

Autant dire que l’affaire semble donc bien engagée et que sauf grosse surprise, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid sera la première recrue de l’OM en 2026-2027. Reste à voir si les dirigeants olympiens agiront de la même façon avec Matt O’Riley, lui prêté par Brighton avec une option d’achat au montant similaire. Titulaire en début de saison, l’international danois a perdu sa place et Medhi Benatia ainsi que Pablo Longoria devraient être beaucoup plus prudents le concernant.
Loading