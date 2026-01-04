Transfert annulé, l’OM abandonne pour deux raisons

Dans un monde idéal, l’OM aurait aimé se séparer de Neal Maupay et de son imposant salaire cet hiver. Mais un transfert de l’attaquant de 28 ans semble finalement impossible et cela pour plusieurs raisons.

Quatrième avant-centre derrière Aubameyang, Gouiri et Robinio Vaz dans l’esprit de Roberto De Zerbi cette saison, Neal Maupay se contente de miettes. L’ancien attaquant de Brighton, qui était pourtant titulaire en début de saison dernière, a totalement disparu de la circulation et son départ lors du mercato hivernal est même évoqué ces derniers jours. Le club italien de Pise, actuel 18e de Série A, s’intéresse notamment à Neal Maupay et aimerait le récupérer, probablement via un prêt avec option d’achat.

Neal Maupay parti pour rester à l'OM

La journaliste Eleonora Trotta confiait au début du week-end que l’espoir était toujours présent à Pise pour concrétiser la signature de Neal Maupay d’ici la fin du mois de janvier. Selon Top Mercato, le deal a toutefois de grandes chances de capoter et cela pour au moins deux raisons. La première est assez évidente, elle concerne l’envie de Neal Maupay. Quel joueur donnerait son accord pour quitter l’OM afin de jouer le maintien en Série A ? Malgré son faible temps de jeu, Neal Maupay ne s’est jamais plaint de son traitement à Marseille, où il continue de s’entraîner normalement avec le groupe professionnel.

En cas de départ, l’ancien Niçois préfèrerait gentiment attendre l’été prochain, avec sans doute de meilleures offres sportives et financières pour lui. La deuxième raison ne concerne pas les envies du joueur, mais bien la position délicate dans laquelle se trouve l’Olympique de Marseille. Comme évoqué ces derniers jours, le doute plane autour de l’avenir de Robinio Vaz, très convoité en Angleterre et en Allemagne et qui refuse pour l’instant de prolonger au-delà de juin 2028.

L’OM a soumis une offre de prolongation à sa pépite de 19 ans, mais aucun accord n’a pour l’instant été trouvé, ce qui chiffonne Pablo Longoria à tel point que le board marseillais accepterait de vendre son attaquant Franco-Sénégalais en cas d’offre comprise entre 25 et 30 millions d’euros cet hiver. Si Robinio Vaz venait à partir, Maupay monterait automatiquement d’un cran dans la hiérarchie des attaquants selon le média spécialisé et son temps de jeu augmenterait alors drastiquement. Deux raisons qui portent à croire que le prêt de Neal Maupay à Pise n’aboutira pas même si tout est susceptible de se décanter en fin de mercato, notamment si l’OM parvient d’ici là à convaincre Robinio Vaz de prolonger.