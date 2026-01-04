Transfert annulé, l’OM abandonne pour deux raisons

La merde... c'est toi ! ^^
L'Equipe est un ramassis de ratés qui se disent journalistes sportifs. Dés le début de la saison, les débiles de l'EquipeTV annonçaient que l'OL allait se battre en bas du classement de Ligue1 pour ne pas descendre en Ligue2. Depuis... tout ce ramassis d'incompétents se sentent frustrés par les bons résultats de l'OL et ne se retiennent pas pour salir l'OL. Bref... des rageux qui n'ont pas une once d'intelligence et de compétences.
Il devrait cette fois prendre tarif mais bon une gâterie à tonton Nasser et ca passera crème
à cause de l'encadrement dont le club fait encore l'objet, il faut compter au minimum 4 jours entre l'arrivée du joueur et son enregistrement définitif auprès des instances du football français. Et si ceux qui croyaient que le fait que la DNCG ait stoppé l'encadrement sur les transferts, Hugo Guillemet rappelle que celui-ci est toujours effectif concernant la masse salariale, ce qui oblige de fait l'OL à ronger son frein et attendre le 5 janvier avant de pouvoir utiliser officiellement son nouveau joueur.
Pas pire que ceux de Brandao.... Sulc c'est un renard des surface et t'es content quand t'en a un dans ton équipe
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Pisa SC mantém o interesse em contratar Neal Maupay ao Olympique Marseille, revela @eleonora_trotta.