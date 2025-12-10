En ballotage favorable en Ligue des Champions et toujours en course pour un nouveau podium en Ligue 1, l’OM souhaite profiter du mercato hivernal pour renforcer son équipe.

Très actif lors du précédent mercato estival, l’Olympique de Marseille a fait venir des joueurs avec un gros CV à l’instar de Benjamin Pavard, Nayef Aguerd ou encore Pierre-Emerick Aubameyang en plus d’investir massivement sur certains joueurs plus jeunes comme Igor Paixao et Timothy Weah. un recrutement ambitieux qui porte ses fruits puisque l’OM est en ballotage favorable pour se qualifier en barrages de Ligue des Champions après sa victoire contre l’Union Saint-Gilloise mardi soir.

En Ligue 1, les hommes de Roberto De Zerbi sont pour l’instant sur le podium. Mais rien n’est acté et pour Marseille, se qualifier une seconde fois de suite en C1 est vital. C’est la raison pour laquelle Medhi Benatia et Pablo Longoria souhaitent profiter du mercato d’hiver pour faire venir deux joueurs supplémentaires selon l’insider Calum Campbell, suivi par près de 10.000 followers sur les réseaux sociaux.

Un mercato d'envergure à l'OM cet hiver ?

« J'ai eu de nouvelles ce matin d'un de mes meilleurs sources : suite au résultat d'hier soir, l’OM envisagerait 2 gros transferts en janvier pour assurer un nouveau podium. Ils estiment que les revenus de la Ligue des Champions seront supérieurs à leurs prévisions les plus prudentes » a publié l’insider, très confiant quant à la capacité de l’Olympique de Marseille à recruter deux joueurs de haut standing lors du mercato d’hiver. Une nouvelle qui ne manquera pas de susciter un réel enthousiasme chez les supporters.

D’autant que début 2026, Roberto De Zerbi va également enregistrer le retour de trois blessés de très longue date qui vont eux aussi faire office de recrue, à savoir Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri. De quoi aborder la seconde partie de la saison avec plus de choix dans l’effectif et par conséquent plus d’ambition pour l’Olympique de Marseille. Reste à voir quels seront les postes et les joueurs ciblés par le board olympien au mois de janvier.