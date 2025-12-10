ICONSPORT_279582_0014

OM : Une recrue venue du Brésil, De Zerbi insiste

10 déc.
Mehdi Lunay
Le mercato hivernal doit permettre à l'Olympique de Marseille de dénicher un milieu offensif. Roberto de Zerbi a un souhait, celui de recruter le Colombien de Flamengo Jorge Carrascal. Mais, la tâche des Phocéens s'annonce ardue.
L'Olympique de Marseille est inconstant depuis le début de saison, parfois à l'intérieur d'un seul et même match. Roberto de Zerbi est jugé responsable de cet état de forme. L'Italien n'hésite pas à changer très régulièrement son onze de départ, notamment au milieu de terrain. Il faut dire que le technicien passé par Brighton n'apprécie pas la composition globale de son entrejeu. Il estime manquer d'un ou de deux éléments pour être totalement serein. L'OM doit recruter un milieu offensif, ce qui va d'ailleurs être entrepris dès le prochain mercato hivernal.

L'OM au Brésil pour une surprise XXL

Le club phocéen suit déjà plusieurs pistes comme le Marocain Ismael Saibari (PSV) ou le Rennais Ludovic Blas. Sur le réseau social X, le journaliste Ekrem Konur a révélé la dernière trouvaille de l'OM. Il s'agit du Colombien Jorge Carrascal. Milieu offensif pouvant aussi jouer ailier, il évolue au sein du club brésilien de Flamengo. Agé de 27 ans, il a rejoint le récent vainqueur de la Copa Libertadores en août dernier. Son impact a été immédiat avec 3 buts et 5 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues.
Roberto de Zerbi pousse sa direction à conclure le transfert de Jorge Carrascal. Néanmoins, Flamengo n'entend pas lâcher son milieu de terrain aussi facilement. « Flamengo ne le vendra qu’en cas d’offre extraordinaire. Un départ semble improbable, Carrascal est un joueur clé pour l’entraîneur Filipe Luis », écrit Ekrem Konur sur X. Cet attachement est d'autant plus logique que Flamengo avait dépensé 12,5 millions d'euros pour le chiper au Dynamo Moscou. Medhi Benatia et Pablo Longoria vont devoir être très généreux ou très convaincant pour conclure ce dossier d'ici un mois seulement.
