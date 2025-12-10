OM : Une recrue venue du Brésil, De Zerbi insiste

LdC : Le PSG neutralisé par Bilbao

Le PSG a été sous pression en 1ere mi temps et n'a pas su créer assez de décalage en 2eme. Bilbao et son gardien ont très bien joué Mayulu: il manque pas grand chose pour qu'il marque, mais il manque ce soir Barcola: j'en peux plus, j'adore ce qu'il crée mais il gâche a chaque fois... La ok il tir sur la barre, mais le geste juste c'est la passe à kvara au 2eme... Safonov: encore un bon match, franchement qu'il reste titulaire Mendes et Doué: trop en manque de rythme Ruiz: le meilleur au milieu et avec un peu de justesse sur la fin il peut faire le but ce soir Ok t'a peno sur Névés mais on doit marquer sans ça Le top 2 c'est mort, le top 8 c'est pas assuré encore Le PSG a encore beaucoup d'absents donc pas de stress