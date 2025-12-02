Transfert à 20 ME, la Juventus attaque l'OM

Taulier de l'Olympique de Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg va faire l'objet d'une offre de transfert cet hiver. La Juventus Turin le veut.

Ancien club de Pablo Longoria (comme dirigeant) et Mehdi Benatia (comme joueur), la Juventus Turin continue de regarder vers l'OM . Si le nom de Mason Greenwood a parfois été évoqué pour l’été 2026, c’est un autre joueur qui fait saliver le club du Piémont. Depuis le changement d’entraineur au sein de la Vieille Dame, Luciano Spalletti a décidé de faire reculer d’un cran Teun Koopmeiners, qui est passé de milieu de terrain à défenseur central. En conséquence, le trou qui s’est formé au milieu de terrain doit être compensé cet hiver, et c’est la priorité de la Juventus selon la presse italienne.

Quatre joueurs sont ciblés pour venir renforcer le milieu de terrain turinois, dont un certain Pierre-Emile Hojbjerg. Avec sa science du jeu et son coffre physique, le Danois a beaucoup d’arguments pour plaire à la Juve. Avec le départ d’Adrien Rabiot, l’ancien de Tottenham est devenu un leader important du vestiaire de l’OM. Mais il semble parfois à bout de souffle quand le rythme augmente, et son apport offensif reste assez limité avec 5 buts en 50 matchs, même si ce n’est pas la première chose qui lui est demandée.

Définitivement acheté pour 13,5 ME l’été dernier, Hojbjerg est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028. Selon TMW, la Juventus a bien conscience que Pablo Longoria sera très gourmand pour vendre son milieu de terrain. Il se murmurait même en novembre que Marseille serait prêt à demander plusieurs dizaines de millions d’euros pour envisager une vente. Le club turinois n’a pas forcément l’intention de dépasser une somme de 20 ME, mais le média italien assure qu’une offre verra le jour au mois de janvier pour tâter le terrain, et savoir aussi si le Danois a des envies d’ailleurs.

Difficile d’envisager un départ aussi crucial en cours de saison, à moins d’avoir une solution de repli déjà très solide. Car dans l’effectif, les autres milieux paraissent tout de même un peu tendres pour effectuer le travail qu’abat l’ancien des Spurs depuis le début de la saison.