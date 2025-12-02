om hojbjerg a un pas de partir la rumeur choc iconsport 265287 0107 396746

Transfert à 20 ME, la Juventus attaque l'OM

OM02 déc. , 8:00
parGuillaume Conte
1
Taulier de l'Olympique de Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg va faire l'objet d'une offre de transfert cet hiver. La Juventus Turin le veut.
Ancien club de Pablo Longoria (comme dirigeant) et Mehdi Benatia (comme joueur), la Juventus Turin continue de regarder vers l'OM. Si le nom de Mason Greenwood a parfois été évoqué pour l’été 2026, c’est un autre joueur qui fait saliver le club du Piémont. Depuis le changement d’entraineur au sein de la Vieille Dame, Luciano Spalletti a décidé de faire reculer d’un cran Teun Koopmeiners, qui est passé de milieu de terrain à défenseur central. En conséquence, le trou qui s’est formé au milieu de terrain doit être compensé cet hiver, et c’est la priorité de la Juventus selon la presse italienne.
Quatre joueurs sont ciblés pour venir renforcer le milieu de terrain turinois, dont un certain Pierre-Emile Hojbjerg. Avec sa science du jeu et son coffre physique, le Danois a beaucoup d’arguments pour plaire à la Juve. Avec le départ d’Adrien Rabiot, l’ancien de Tottenham est devenu un leader important du vestiaire de l’OM. Mais il semble parfois à bout de souffle quand le rythme augmente, et son apport offensif reste assez limité avec 5 buts en 50 matchs, même si ce n’est pas la première chose qui lui est demandée.
Définitivement acheté pour 13,5 ME l’été dernier, Hojbjerg est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028. Selon TMW, la Juventus a bien conscience que Pablo Longoria sera très gourmand pour vendre son milieu de terrain. Il se murmurait même en novembre que Marseille serait prêt à demander plusieurs dizaines de millions d’euros pour envisager une vente. Le club turinois n’a pas forcément l’intention de dépasser une somme de 20 ME, mais le média italien assure qu’une offre verra le jour au mois de janvier pour tâter le terrain, et savoir aussi si le Danois a des envies d’ailleurs.
Difficile d’envisager un départ aussi crucial en cours de saison, à moins d’avoir une solution de repli déjà très solide. Car dans l’effectif, les autres milieux paraissent tout de même un peu tendres pour effectuer le travail qu’abat l’ancien des Spurs depuis le début de la saison.
P. Højbjerg

P. Højbjerg

DenmarkDanemark Âge 30 Milieu

UEFA Nations League

Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs13
Buts2
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

Turpin, Letexier, c'est le régime de la peur en Ligue 1

A priori c’est pas mieux dans certains autres championnats …et ils sont plutôt bons en C1 …c’est plus les consignes qu’ils ont qui sont mauvaises ..quand tu vois qu’ils laissent beaucoup jouer en C1 et sifflent tout et n’importe quoi en L1 …. En L1 ou L2 il est impossible de faire un pressing agressif ….à chaque mini contact ils sifflent et arrêtent le jeu …c’est insupportable

Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

^Faudrait aussi voir à respecter les supporters déçus mais réglo ….cad la majorité ..faire ce que tu dis c’est ouvrir une guerre avec tous les supporters niçois Faut surtout trouve et virer les violents …

Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

Le foot et tout ce qui gravite autour dans toute sa splendeur ! On croirait que les mecs jouent leur vie lorsqu'ils supportent un club de foot ...

Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

Pour le coup, ta solution est très très bête je trouve....Du coup, le club subit 2 fois en fait!

CdF : Après l’ASSE, un énorme coup de pouce pour l’OL

Fallait que l’Ol copie les verts^^ …seront ils capables de respecter autant leurs voisins que les verts l’ont fait …

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

