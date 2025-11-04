Comme la saison dernière, Ulisses Garcia a été écarté du groupe à l’OM cet été avant de faire son retour dans les petits papiers de Roberto De Zerbi. Une belle revanche de la part de l’international suisse.

Placé dans le loft de l’Olympique de Marseille à l’été 2024, Ulisses Garcia avait été réintégré et a même terminé la saison dernière comme titulaire devant Quentin Merlin. Malgré ce retour en forme, le club phocéen a recruté deux joueurs à son poste lors du précédent mercato, à savoir Emerson et Facundo Medina. Mais la grave blessure à la cheville de l’international argentin et les pépins physiques de Timothy Weah lors des derniers matchs ont finalement poussé Roberto De Zerbi à réintégrer le défenseur suisse.

Ce dernier était titulaire contre l’AJ Auxerre samedi soir et il pourrait profiter de la suspension d’Emerson pour la réception de l’Atalanta Bergame pour démarrer aussi en Ligue des Champions ce mercredi. Une belle revanche pour Ulisses Garcia comme le confirme l’un de ses proches à La Provence. « Malgré tout ce qu’il a vécu, les déceptions, parfois le sentiment d’injustice, il a toujours tenu à être sérieux et professionnel. Il s’est aussi pris d’affection pour Marseille. Il aime l’OM. Au fond de lui, il a senti qu’il pouvait encore renverser la situation » explique un proche du joueur, heureux de voir Ulisses Garcia de nouveau de retour au premier plan.

Le retour de Garcia, épisode 2

Cela pourrait être simplement temporaire dans l’attente que les blessés reviennent, mais peu importe pour Ulisses Garcia, lequel prouve qu’il ne faut jamais l’enterrer. Probable titulaire contre l’Atalanta mercredi, le latéral gauche de 29 ans sera en revanche absent pour la réception du Stade Brestois samedi au Vélodrome lors de la 12e journée de Ligue 1. Il sera en effet suspendu après avoir écopé d’un carton rouge direct lors du déplacement à Auxerre le week-end dernier. Roberto De Zerbi pourra heureusement compter sur le retour d’Emerson à ce poste pour la réception des Bretons.