OM : Après Garcia, un autre mal-aimé croit au miracle

L'OM a pris la première place de Ligue 1 ce samedi soir suite à son succès au Stade Vélodrome face au Havre. Cependant, les Phocéens ont récemment dû déplorer l'absence longue durée d'Amine Gouiri.

L' OM est le nouveau leader de la Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi ont pris le meilleur sur Le Havre ce samedi soir au Stade Vélodrome. Si le score final est lourd (6-2), les Phocéens ont bien été aidés par un fait de jeu favorable en première période, qui a vu Mason Greenwood marquer sur penalty et les Normands réduits à 10. Qu'à cela ne tienne, l'OM a fait le travail pour prendre les rênes du championnat. Beaucoup à Marseille se prennent logiquement à rêver d'un titre en fin de saison. Mais pour cela, il faudra aussi éviter les trop longues blessures et compter sur des petites surprises du destin.

Un avenir à l'OM pour Maupay ?

Ces dernières heures, l'OM a en effet appris la durée d'indisponibilité d'Amine Gouiri, blessé avec la sélection algérienne. L'ancien de Rennes sera absent 3 mois au minimum. Et comme Ulisses Garcia avec Facundo Medina, Neal Maupay pourrait bien profiter de cette blessure malencontreuse de Gouiri pour pouvoir être dans la liste de la Ligue des champions. Sur les réseaux sociaux, certains supporters phocéens ont en tout cas émis l'hypothèse, eux qui trouvent le traitement infligé à Maupay sévère.

On pouvait notamment voir sur X : « Et si Neal Maupay "profitait" de cette blessure de Gouiri pour réintégrer le groupe et rendre quelques services derrière Aubameyang et Vaz ? » ; « Ce serait vraiment dommage de le laisser à l’écart lui à qui a voulu rester à l’OM, début janvier on risque d’en avoir besoin pour la Ligue 1. Après j’espère qu’on en aura pas trop besoin non plus mais qu’il restera concerné et motivé pour dépanner » ; « Bah en vrai quand tu gagnes et que t'as besoin d'un mec qui court partout pour tenir le score pk pas » ou encore « Oui autant le faire jouer derrière Aubam et Vaz. Car la il est payé a rien faire ».

La direction phocéenne réfléchira à la marche à suivre prochainement concernant l'absence de Gouiri. En attendant, l'OM espère enchainer en Ligue des champions lors de son déplacement sur la pelouse du Sporting mercredi soir.