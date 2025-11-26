ICONSPORT_278179_0198

« Totalement choqué » : Canal+ fait enrager l'OM

OM26 nov. , 17:00
parCorentin Facy
6
Les supporters de l’OM ont vécu une soirée de rêve dans un Vélodrome en feu, mardi face à Newcastle (2-1). Les téléspectateurs ont néanmoins quelques reproches à faire à Canal+.
Opposé à Newcastle mardi soir lors de la 5e journée de la phase de classement de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille devait absolument l’emporter pour rester dans la course aux barrages. Rapidement menés, les hommes de Roberto De Zerbi ont renversé le match en cinq minutes, en début de seconde période, avec deux buts de Pierre-Emerick Aubameyang. Une victoire acquise dans un Vélodrome des grands soirs, bien évidemment comble et comme souvent très bruyant.

« Merci Monsieur Aubameyang » : Riolo retourne sa veste« Merci Monsieur Aubameyang » : Riolo retourne sa veste
Les supporters présents sur place en témoignent, l’ambiance était volcanique à Marseille et certains journalistes anglais ont d’ailleurs eu du mal à s’en remettre, mettant en avant l’énorme différence avec l’ambiance des stades, bien plus calmes, Outre-Manche. L’impression des téléspectateurs sur Canal+ était toutefois bien différente. Sur les réseaux sociaux, bon nombre d’internautes ont mis en avant que la chaîne cryptée baissait de manière exponentielle les micros posés au pied des tribunes, donnant par conséquent une diffusion ne reflétant par totalement l’ambiance au stade. Un vrai regret pour les amoureux de l’Olympique de Marseille n’ayant pas la possibilité de se déplacer au Vélodrome pour assister à la rencontre.
« Par contre @CanalplusFoot svp, ARRÊTEZ DE BAISSER LE SON DU VÉLODROME !!! C’est dingue comme on entend rien à la télé alors qu’au stade l’ambiance était folle… », « Ils nous font passer le Vélodrome pour une cathédrale », « Quand c’est Paris ils mettent le micro à 100% alors qu’on sait que ça fait pas de bruit , c’est une dinguerie de faire ça et c’est tellement fait pour nuire à l’image de l’OM », « Il n'y a qu'à voir tous les commentaires élogieux des suiveurs anglais. Le Vel est incontestablement le toit de L'EUROPE ! », « Je suis devenue fou sur le but on entend même pas qui ne saute pas n’est pas marseillais il baisse le sons de fou » ou encore « J’étais au stade c’était impressionnant et quand je vois les vidéos… je reste totalement choqué » peut-on lire sur X, où l’on regrette que Canal+ baisse à ce point le son de l’ambiance.
Un réglage technique sans doute obligatoire pour la chaîne cryptée afin de pouvoir entendre les commentateurs, mais qui frustre au plus haut point les supporters de l’OM. D’autant que cette remarque n’est pas nouvelle puisqu’elle avait déjà été formulée par le passé lors de certains matchs, peu importe le diffuseur d’ailleurs.
6
Derniers commentaires

L’OL sans coach contre Nantes ?

En gros t'es puni de dire la verité ... c'est fou on est completement dans l'inverse de la liberté d'expression.. c'est de la censure pur et simple

Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham

il faut gagner les autres matchs aussi pour finir le plus haut possible

YL : Le PSG écrase Tottenham

bravo la jeunesse

PSG - Tottenham : les compos (21h sur Canal+)

Vu les indispos ça me semble la meilleure solution

PSG - Tottenham : les compos (21h sur Canal+)

Compo quasi bis cohérente . Ramos sur le banc là où il est meilleur et Z-E en depannage latéral le reste classique 👍. Allez Paris !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

