Pierre-Emerick Aubameyang - OM

« Merci Monsieur Aubameyang » : Riolo retourne sa veste

OM26 nov. , 8:00
parClaude Dautel
6
Auteur d'un doublé en l'espace de quatre minutes contre Newcastle, Pierre-Aubameyang a changé à lui seul le parcours de l'OM en Ligue des champions. L'attaquant de 36 ans entre dans la légende.
L'Olympique de Marseille semblait bien mal embarqué contre les Magpies, mardi soir au Vélodrome, après le but précoce de Barnes. Mais, au retour des vestiaires, après la pause, Pierre-Emerick Aubameyang a fait basculer la rencontre dans l'irrationnel avec deux buts en quelques minutes. Résultat, l'OM a enfin battu un club du haut de tableau, mais surtout l'équipe de Roberto De Zerbi se remet en jeu pour les barrages de Ligue des champions. Héros de tout un peuple, Pierre-Emerick Aubameyang a savouré ce doublé salvateur. Lui, qui a souvent été critiqué sur ses performances irrégulières, a démontré contre Newcastle que malgré les années qui passent, il est toujours un redoutable finisseur. Et même Daniel Riolo, qui l'a parfois secoué dans un passé récent, admet que l'attaquant international gabonais est un cador.

Aubameyang a tout changé pour l'OM

Commentant la performance de Pierre-Emerick Aubameyang, noté 7 sur 10 dans L'Equipe, le journaliste de RMC lui tire son chapeau après la victoire contre Newcastle. « Reconnaissons quand même qu’on attendait une vraie réponse d'Aubameyang. Parce que être bon dans le vestiaire et tout ça, ça compte, mais sur le terrain depuis le début de la saison, il ne m'avait jamais transcendé. Et je l’avais répété à de très nombreuses reprise. Là contre Newcastle, c'est une réponse. Dans un match de Ligue des Champions, à domicile, il vient et il te donne la réponse et te dit : « Je suis encore capable de faire ça ». Moi, je dis merci monsieur, c’est ce que j’attendais », a reconnu Daniel Riolo dans L'After Foot.
Le journaliste de RMC n'est pas le seul à avoir épaté par la copie rendue par le joueur de 36 ans. Roberto De Zerbi reconnaissait après la victoire 2-1 de l'OM contre Newcastle qu'il se doutait à la pause que Pierre-Emerick Aubameyang allait réussir une énorme seconde période. « Il était très tranquille à la mi-temps. Je lui ai dit de continuer de jouer comme cela. Nous nous étions créés de très nombreuses occasions, sans en concéder beaucoup, il fallait insister. C'était inutile de lui en dire trop, il a 36 ans et c'est un champion », a confié l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, conscient d'avoir un vrai phénomène dans son vestiaire.
P. Aubameyang

P. Aubameyang

GabonGabon Âge 36 Attaquant

Champions League

Matchs5
Buts3
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs11
Buts5
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
6
