Timothy Weah aide l'OM sur un gros dossier mercato

OM15 oct. , 17:30
parCorentin Facy
Après avoir bouclé la signature de Timothy Weah en provenance de la Juventus Turin cet été, l’Olympique de Marseille s’intéresse à un nouveau joueur américain de la Vieille Dame en la personne de Weston McKennie.
Cet été, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont mis énormément de temps avant de finaliser la signature de Timothy Weah. Il faut dire que la Juventus Turin n’a rien fait pour que les négociations avancent rapidement. Le président turinois Damien Comolli a notamment été intransigeant sur le montant de l’option d’achat de l’international américain, et l’OM a fini par s’aligner sur le prix réclamé par le club italien, à savoir 18 millions d’euros.
Pablo Longoria et Medhi Benatia ne regrettent pas ce deal pour le moment au vu de l’excellent rendement du joueur formé au PSG et passé par Lille. La venue de Timothy Weah pourrait même donner des idées au club marseillais puisque selon les informations du site Vivons Foot, l'OM est à présent intéressé par Weston McKennie. En fin de contrat avec la Juventus Turin en juin prochain, le compatriote américain de Timothy Weah n’est pas certain de prolonger chez les Bianconeri, où son entraîneur Igor Tudor n’en fait pas un titulaire en ce début de saison en Série A. La situation contractuelle du joueur a tapé dans l’oeil des dirigeants de l’Olympique de Marseille mais aussi dans ceux de Fenerbahçe.

L'OM a viré Rabiot, Pierre Ménès applaudit Longoria et BenatiaL'OM a viré Rabiot, Pierre Ménès applaudit Longoria et Benatia
OM : Un titre avant 2030, Longoria l'annonce !OM : Un titre avant 2030, Longoria l'annonce !
Il faut dire que la perspective est belle d’attirer un joueur qui dispose d’une très forte expérience (62 sélections avec les Etats-Unis) à un poste où l’OM aura besoin de se renforcer l’été prochain. Pour rappel, Matt O’Riley n’est que prêté sans option d’achat. Arthur Vermeeren est lui prêté avec option d’achat, mais rien ne dit que Marseille aura les moyens de payer les 20 millions d’euros prévus pour un potentiel transfert définitif au RB Leipzig. Enfin, Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Hojbjerg prennent de l’âge et un profil plus jeune (27 ans) tel que Weston McKennie a donc tout pour plaire et coche toutes les cases. Reste à voir si le joueur, qui sera libre de s’engager avec le club de son choix s’il ne prolonge pas à la Juventus Turin, acceptera le défi marseillais. Timothy Weah, qui le connaît parfaitement, pourrait avoir son rôle à jouer pour le convaincre.
Derniers commentaires

Canal+ lâche le PSG et mise tout sur l'OM

canal plus ne croit pas plus en l'om que dans le psg,sauf pour les audiences, calcul economique simple... rien a voir avec un choix du coeur ,surtout de la part de l'ancien proprio du psg.

Rennes : Pinault capitule, la rénovation du Roazhon Park annulée

à condition que la ville veuille bien le vendre...

Rennes : Pinault capitule, la rénovation du Roazhon Park annulée

Qu'il rachète le stade alors

OL-PSG : Le prix des places fait scandale

Le foot populaire qu'ils disaient dn province face aux prix pratiqués au Parc....pour finalement s'aligner avec hypocrisie

Canal+ lâche le PSG et mise tout sur l'OM

Rien de nouveau C+ a toujours été pro OM. Cela dit c'est un peu étonnant sachant que l'adversité est assez faible contrairement à Paris qui ira défier Leverkusen.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

