Timothy Weah aide l'OM sur un gros dossier mercato

Après avoir bouclé la signature de Timothy Weah en provenance de la Juventus Turin cet été, l’Olympique de Marseille s’intéresse à un nouveau joueur américain de la Vieille Dame en la personne de Weston McKennie.

Cet été, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont mis énormément de temps avant de finaliser la signature de Timothy Weah. Il faut dire que la Juventus Turin n’a rien fait pour que les négociations avancent rapidement. Le président turinois Damien Comolli a notamment été intransigeant sur le montant de l’option d’achat de l’international américain, et l’OM a fini par s’aligner sur le prix réclamé par le club italien, à savoir 18 millions d’euros.

Pablo Longoria et Medhi Benatia ne regrettent pas ce deal pour le moment au vu de l’excellent rendement du joueur formé au PSG et passé par Lille. La venue de Timothy Weah pourrait même donner des idées au club marseillais puisque selon les informations du site Vivons Foot, l'OM est à présent intéressé par Weston McKennie. En fin de contrat avec la Juventus Turin en juin prochain, le compatriote américain de Timothy Weah n’est pas certain de prolonger chez les Bianconeri, où son entraîneur Igor Tudor n’en fait pas un titulaire en ce début de saison en Série A. La situation contractuelle du joueur a tapé dans l’oeil des dirigeants de l’Olympique de Marseille mais aussi dans ceux de Fenerbahçe.

Il faut dire que la perspective est belle d’attirer un joueur qui dispose d’une très forte expérience (62 sélections avec les Etats-Unis) à un poste où l’OM aura besoin de se renforcer l’été prochain. Pour rappel, Matt O’Riley n’est que prêté sans option d’achat. Arthur Vermeeren est lui prêté avec option d’achat, mais rien ne dit que Marseille aura les moyens de payer les 20 millions d’euros prévus pour un potentiel transfert définitif au RB Leipzig. Enfin, Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Hojbjerg prennent de l’âge et un profil plus jeune (27 ans) tel que Weston McKennie a donc tout pour plaire et coche toutes les cases. Reste à voir si le joueur, qui sera libre de s’engager avec le club de son choix s’il ne prolonge pas à la Juventus Turin, acceptera le défi marseillais. Timothy Weah, qui le connaît parfaitement, pourrait avoir son rôle à jouer pour le convaincre.