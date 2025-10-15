ICONSPORT_269776_0585

L'OM a viré Rabiot, Pierre Ménès applaudit Longoria et Benatia

OM15 oct. , 13:40
parClaude Dautel
0
La saison de l'Olympique de Marseille a commencé par un spectaculaire coup d'éclat puisque l'OM a viré Adrien Rabiot suite à un clash après la défaite à Rennes. Finalement, le club phocéen a plutôt bien géré le départ du milieu international français.
L'OM a frappé fort en décidant dès le mois d'août de se séparer d'Adrien Rabiot, élu meilleur joueur de la saison passée par les supporters de l'Olympique de Marseille. Inutile de revenir sur les circonstances de ce départ, Marseille et Rabiot n'ayant visiblement pas la même lecture des incidents qui seraient intervenus dans les coulisses du Roazhon Park. Reste que depuis que le milieu de terrain a quitté la Provence pour rejoindre l'AC Milan, l'Olympique de Marseille carbure à merveille, tout comme le club italien d'ailleurs.
Pour Pierre Ménès, qui s'exprime sur sa chaîne Youtube, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont géré à la perfection l'absence définitive d'Adrien Rabiot dans l'effectif de Roberto De Zerbi. Cela grâce à un recrutement qui s'avère pour l'instant être une masterclass de la part de deux dirigeants marseillais, qui ont réussi un coup qui était pourtant très risqué compte tenu du poids de Rabiot dans les résultats de Marseille la saison passée.

Rabiot out, l'OM a réussi son pari

Pour l'ancien consultant du Canal Football Club, les résultats actuels de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 et en Ligue des champions confirment que le club phocéen a été bon dans la gestion de ce dossier. « Oui, je pensais que le départ de Rabiot ferait plus mal à l’OM. Car il y a le moment où Rabiot part et derrière, il y a le recrutement et le moment où l’OM parvient à faire Pavard, Emerson, Aguerd en fin de mercato. Ce sont trois joueurs majeurs pour le club. Effectivement, il y a aussi la révélation de l’international danois, O’Riley, qui apporte beaucoup au milieu de terrain. Et même Vermeeren qui, à mon avis, va avoir une belle carte à jouer cette saison. Je pense qu’effectivement l’Olympique de Marseille a super bien réagi au départ de Rabiot. Je pense que si Rabiot était encore à l’OM, il jouerait toujours, mais il gênerait peut-être l’éclosion d’O’Riley ou de Vermeeren. Et surtout je ne pense pas que l’OM aurait eu les finances de recruter en plus Pavard ou Aguerd. C’est un départ mal géré, mais qui a finalement été bien remplacé par Marseille », fait remarquer Pierre Ménès. 
A. Rabiot

A. Rabiot

FranceFrance Âge 30 Milieu

Coupe de France

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

OM : Le départ de Greenwood s'accèlère

Sacré article en bois

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires. Même pas foutu d'avoir une idée...Je viens de te la faire celle là. Tu danses dès qu'on te relances et tu crois mener le bal? Mais achètes-toi une personnalité le plagiat de gentleman.

L'OL réclame 57ME pour Malick Fofana

Fofana c'est 150 millions sinon rien ! Futur ballon d'or !

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Pour rien? Bah non, tu m'as vu puisque tu ne cesse de m’appeler le colosse. Ce qui explique que tu as fuis le nabot poltron, et oui. Tout s'explique. Tu te laisses facilement impressionner dès que l'on dépasse 1M90. Ce n'est pourtant pas si rare, le roquet à distance de sécurité derrière son écran.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Tu te renies dans le déni Milady la grenouille. Je te cites "Je fais comme Luis Enrique". Pas d'inspiration, une égalité d'action. Tu te prends donc pour LE, et oui. Simple comme bonjour.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

