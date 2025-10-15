L'OM a viré Rabiot, Pierre Ménès applaudit Longoria et Benatia

La saison de l'Olympique de Marseille a commencé par un spectaculaire coup d'éclat puisque l'OM a viré Adrien Rabiot suite à un clash après la défaite à Rennes. Finalement, le club phocéen a plutôt bien géré le départ du milieu international français.

L'OM a frappé fort en décidant dès le mois d'août de se séparer d'Adrien Rabiot, élu meilleur joueur de la saison passée par les supporters de l'Olympique de Marseille. Inutile de revenir sur les circonstances de ce départ, Marseille et Rabiot n'ayant visiblement pas la même lecture des incidents qui seraient intervenus dans les coulisses du Roazhon Park. Reste que depuis que le milieu de terrain a quitté la Provence pour rejoindre l'AC Milan, l'Olympique de Marseille carbure à merveille, tout comme le club italien d'ailleurs.

Pour Pierre Ménès, qui s'exprime sur sa chaîne Youtube, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont géré à la perfection l'absence définitive d'Adrien Rabiot dans l'effectif de Roberto De Zerbi. Cela grâce à un recrutement qui s'avère pour l'instant être une masterclass de la part de deux dirigeants marseillais, qui ont réussi un coup qui était pourtant très risqué compte tenu du poids de Rabiot dans les résultats de Marseille la saison passée.

Rabiot out, l'OM a réussi son pari

Pour l'ancien consultant du Canal Football Club, les résultats actuels de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 et en Ligue des champions confirment que le club phocéen a été bon dans la gestion de ce dossier. « Oui, je pensais que le départ de Rabiot ferait plus mal à l’OM. Car il y a le moment où Rabiot part et derrière, il y a le recrutement et le moment où l’OM parvient à faire Pavard, Emerson, Aguerd en fin de mercato. Ce sont trois joueurs majeurs pour le club. Effectivement, il y a aussi la révélation de l’international danois, O’Riley, qui apporte beaucoup au milieu de terrain. Et même Vermeeren qui, à mon avis, va avoir une belle carte à jouer cette saison. Je pense qu’effectivement l’Olympique de Marseille a super bien réagi au départ de Rabiot. Je pense que si Rabiot était encore à l’OM, il jouerait toujours, mais il gênerait peut-être l’éclosion d’O’Riley ou de Vermeeren. Et surtout je ne pense pas que l’OM aurait eu les finances de recruter en plus Pavard ou Aguerd. C’est un départ mal géré, mais qui a finalement été bien remplacé par Marseille », fait remarquer Pierre Ménès.