Timber pour 10 ME, l'OM humilié aux Pays-Bas

OM20 janv. , 8:20
parGuillaume Conte
Quinten Timber est bien parti pour être la recrue surprise de l'OM cet hiver. Surprise, le mot est bien choisi devant le montant que Marseille pourrait débourser pour se l'offrir.
L’Olympique de Marseille avait fait savoir l’été dernier que les joueurs en fin de contrat l’intéresseraient toujours. Visiblement, Pablo Longoria n’a pas envie d’attendre aussi longtemps et préfère récupérer les joueurs ciblés à six mois de la fin de leur contrat. C’est le cas avec le forcing fait pour essayer de faire signer Himad Abdelli. Et en ce début de semaine, c’est le nom de Quinten Timber qui est sorti du chapeau.
Le milieu de terrain néerlandais a d’évidentes qualités physiques, par l’intensité qu’il met sur le terrain, et sa capacité à se projeter vers l’avant. Sa polyvalence plait beaucoup à Roberto De Zerbi, qui adore quand les joueurs peuvent évoluer à plusieurs postes.

Une somme copieuse pour un joueur souvent blessé

Un profil qui a donc séduit beaucoup de monde, puisque l’OM était à la lutte avec Wolfsburg, la Lazio et West Ham. Mais l’offre marseillaise a fait la différence. Et selon le média néerlandais Voetbal Primeur, le club provençal a littéralement fait sauter la banque. Le montant du transfert se situerait en effet entre 10 et 12 millions d’euros, dans des informations non confirmées par le club de Feyenoord. Même les journalistes néerlandais estiment cette somme très impressionnante pour un joueur qui sera disponible pour zéro euro dans six mois. Surtout pour un élément qui a une fâcheuse tendance à se blesser sur ces dernières années.
Mais il était temps pour Timber de regarder ailleurs, lui qui était en grand froid avec son entraineur Robin Van Persie. Son départ était dans les tuyaux, mais pour Mike Verweij, journaliste sur VP, il aurait pu espérer viser plus haut sans ses problèmes physiques récurrents. « Si vous m'aviez demandé il y a un an et demi où Timber jouerait aujourd'hui, je n'aurais pas dit Marseille. Je pensais qu'il avait un plus grand potentiel. À cause des blessures, il a connu une période difficile au Feyenoord », a livré le journaliste néerlandais, qui n’a visiblement pas une très haute estime de l’OM.
En attendant, ce sont désormais les derniers détails qui sont finalisés, et qui devraient déboucher sur l’arrivée de Quinten Timber à l’OM dans les prochains jours.

